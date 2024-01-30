Hamilelik ve doğum esnasına dikkat! Çocuğunuzu sigorta ettirirken iyi düşünün

Bebek sahibi olma hayalleri kuran aileler için en önemli konuların başında sağlık güvencesi geliyor. Sigortam.net de hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreçleri önceden planlamanın önemine dikkat çekerek yeni ebeveyn adaylarının sağlıkta güvence için mutlaka göz önünde bulundurması gereken faydalı bilgileri paylaşıyor.

Ek teminatınız var mı?

Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi; “Ailemizi, hele de aileye yeni katılan bir bebeği güvence altına almak hepimizin önceliği. Herhangi bir sağlık sigortanız ya da konuya ilişkin ek teminatınız yoksa, günümüz şartlarında doğum ve sağlık kontrolü maliyetleri oldukça yüksek." dedi.

Hangi avantajı sunuyor?

İşte hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreçler için ihtiyaç duyacağınız sigortacılık ürünlerinin kapsamı ve avantajları:

Doğum Sigortası: Hamilelik boyunca anne ve bebek sağlığı için haftalık ve aylık olarak yapılması gereken kontrolleri, doğum şekline göre ortaya çıkan (sezaryen ya da normal doğum) masrafları, lohusalık ve yenidoğan kontrollerini kapsayan bir teminat türüdür. Doğum teminatlı sağlık sigortası, özel hastanelerden ücretsiz ya da uygun fiyatlarla yararlanmayı sağlar.

Doğum paketi

Doğum paketi, özel sağlık sigortasına ekletebilir ya da tamamlayıcı sağlık sigortasına ek olarak doğum teminatı şeklinde satın alınabilir. SGK destekli bir sigorta türü olan tamamlayıcı sağlık sigortası, özel hastanelerde nitelikli sağlık hizmetinden yararlanma fırsatı da sunar.

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Poliçeyi analiz edin

Doğum sigortası yaptırırken dikkat edilecek en önemli konu, hamilelik süreci başlamadan önce bu teminatı poliçeye ekletmektir. Çünkü doğum sigortası teminatı içeren sağlık sigortaları, poliçede genellikle 1 yıl sonra kullanılmak üzere hazırlanır. Bekleme süresiz ürünler mevcut olmakla birlikte hem Özel Sağlık Sigortası hem de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için hamile kaldıktan sonra sigorta yaptırmak ile hamile kalmadan önce poliçeye eklenen doğum teminatı arasında da fiyat farkı olur.

Yenidoğan Teminatı: Yenidoğan teminatı Doğum Sigortası içerisinde yer alır ve kısa sürelidir. Bu ek teminatla bebeğin doğum sonrası ilk muayenesi ücretsiz olarak sigorta şirketi tarafından karşılanabilir.

Bebek Sağlık Sigortası: Farklı türleri bulunan bebek sağlık sigortalarında, genel olarak sigorta kapsamı dahilinde bebeklerin ihtiyaç duydukları tedavilerin masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanır.

Doğum ile birlikte aktif hale gelen bebek sigortası, Aile Sigortası içinde de yer alabilir.

Bebeklere özel sağlık sigortası kapsamında neler yer alır?

Ayakta tedavi, yatarak tedavi, yoğun bakım işlemleri ve evde bakım hizmetleri gibi bir dizi sağlık hizmeti, bebek özel sağlık sigortası içerisinde yer alır. Genellikle bebek sigortalarında, kuvöz gibi yetişkin sigortalarında görünmeyen ifadeler ile karşılaşılabilir.

Bebekler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan hastanelerde yararlanılabilen tamamlayıcı sağlık sigortası, kişilerin fark ücreti ödemeden hizmet almasını sağlarken; bebekler için tamamlayıcı sağlık sigortaları doğumdan sonra 15. gün itibarıyla aktif olabiliyor.