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Kadın - Aile Hamilelik ve Covid-19 aşısına yönelik önemli açıklama
Kadın - Aile

Hamilelik ve Covid-19 aşısına yönelik önemli açıklama

Covid-19 nedeniyle kaybedildiği ve kaybedilen gebelerin yüzde 99’nun aşısız olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:54:00 -
Hamilelik ve Covid-19 aşısına yönelik önemli açıklama

Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, hamilelik ve Covid-19 aşısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre 2020 yılında gebe ölümlerinin salgın öncesi yıla göre yüzde 52 oranında arttığını belirtti. Geçen yıla oranla yüzde 50’den daha fazla anne adayının Covid-19 nedeniyle kaybedildiği ve kaybedilen gebelerin yüzde 99’nun aşısız olduğunu belirten Tuğut, “Gebelik, normalde bağışıklık sistemini baskılar ve solunum kalp sistemlerine ek yük bindirir. Gebelikte enfeksiyon ise bu yükü daha da artırır. Bu nedenle anne adayını enfeksiyona karşı korumak gerekir. Günümüz koşullarında gebeleri Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumanın en güvenilir yolu maske, mesafe, hijyen kuralı ile Covid-19 aşısıdır. Aşılama, enfeksiyon riskini, erken doğum ve yoğun bakıma yatış riskini azaltmaktadır. Bu nedenle hem kadın hem de bebek sağlığını korunmanın en iyi yolu aşı olmaktır” dedi.

Doç. Dr. Tuğut, mevcut Covid-19 aşılarının canlı virüs aşıları olmadığını ve canlı olmayan virüs aşılarının gebelerde uzun yıllardır güvenle kullanıldığını belirterek, “Covid-19 aşılarının hayvan ve insan deney sonuçları ve uygulama sonrası takiplerden elde edilen veriler gebelerde ve fetüste zararlı herhangi bir etki olmadığını, aksine gebelik sırasında bir Covid-19 aşısı olmanın enfeksiyon riskini azalttığını göstermektedir. Aşı sonrası gebe kadında oluşan antikorların eş arayıcılığı ile bebeğe geçtiği ve doğum sonu dönemde yeni doğanı koruduğunu gösteren pek çok çalışma sonuçları vardır. Kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için aşı olmayı ertelemeyiniz” şeklinde konuştu.

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