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Hamilelik sonrası vücut problemlerine dikkat

Op.

09 Temmuz 2019 Salı 10:09
Hamilelik sonrası vücut problemlerine dikkat

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, hamilelik sonrası vücut problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Annelik dönemi ile birlikte estetik kaygıları bir süre göz ardı eden kadınların, yoğun olarak kalça, bel, basen, karın, göğüs ve genital bölgelerde problem yaşadığını belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Karın bölgesi; özellikle aşırı kilo alımı, çoğul gebelikler, erken yaşlarda doğum gibi sebeplerle çatlaklar, sarkmalar ve yağlanma şeklindeki deformitelere yatkındır. Karın, basen ve kalça bölgelerinde şekil bozukluğu; hamilelik döneminde yanlış beslenme, aşırı kilo alımı ve yağlanma ile görülür. Göğüslerde aşırı kilo alımı, emzirme, ani kilo kaybı, hormonal sebeplerden dolayı sarkma, küçülme veya aşırı büyüme görülebilir” dedi.


Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, hangi dönemde meme operasyonları tercih edilmesi gerektiği konusunda ise, “Meme operasyonları için doğumu takip eden süreçte emzirmenin bitmesinden altı ay kadar bir sürenin geçmesini tercih ediyoruz. Süt kanallarının tam boşalması operasyonun başarısını arttırıyor. Karın bölgesi için eğer tekrar doğum düşünülmüyorsa doğumu takip eden dönemde kilo verme işleminden hemen sonra yapılabilir. Karın bölgesindeki fazla yağları alıyoruz. Böylece bel bölgesinin incelmesi ve şekle girmesi sağlanmış oluyor” diye konuştu.


Karın bölgesinde sarkmış fazla deri ve yağ tabakasının alınarak incelme sağlandığını anlatan Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Bu bölgedeki incelme hem orta hat, hem de yanlara pens şeklinde atılan sütürler ile sağlanıyor. Karın kaslarının üzerindeki fasya dikilerek doğum öncesi gerginlik ve dinamik sağlanmış olabilmektedir. Bu operasyon eğer kısa dönemde örneğin bir veya bir buçuk sene içinde gebelik düşünülüyorsa gebelikten sonra yapılmalıdır. Ancak bu operasyonun yapılması yeniden hamilelik ve doğuma engel olmaz. Meme estetiği de yapılabilir. Karın estetiği ile birlikte aynı operasyonda meme estetiği yapabiliyor. Özellikle emzirmeyi takiben en sık görülen deformite sarkma, şekil bozukluğu ve meme uçlarının genişlemesidir. Bu deformiteleri aynı operasyonda toparlamak mümkün olabilir. Genellikle karın estetiği operasyonu esnasında meme estetiği de yapılabilir ve sarkmış meme dokusu şekillendirilebilir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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