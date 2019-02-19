Hamilelik sonrası sarkan derilere dikkat

Op. Dr. Hakkı İzmirli, hamilelik sonrası yapılan karın germe ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İzmirli. Karın germe ameliyatının kilo verme ve zayıflama ameliyatı olmadığını ifade ederek “ Karın germe ameliyatı, egzersize ve diyete cevap vermeyen veya birden çok gebelik yaşamış kadınlarda görülen gevşemiş sarkmış fazla deriyi almak, daha düz, görsel olarak daha tatmin edici bir karın elde etmek amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir.Bir kilo verme, zayıflama ameliyatı değildir. Karın hatlarını düzeltmek amacıyla yapılır” dedi.

Op. Dr. İzmirli uygun adayları ise şöyle sıraladı:

“ -Karnınızda diyet ve egzersiz ile düzelmeyen aşırı cilt, sarkma ve çatlaklar var ise

-Karın şekliniz gebelik veya önemli miktarda kilo kaybından etkilenmiş ise

-Dışa doğru çıkıntılı bir karnın pek de çekici olmadığını düşünüyorsanız

-Karın hatlarınız kendinize olan güveninizi gölgeliyorsa,genel sağlığınız iyi ise, olumlu bir tutuma sahipseniz ve de gerçekçi beklentileriniz varsa karın germe ameliyatı için uygun aday olabilirsiniz.”

Karın germe ameliyatının, hastanın sarkıklık derecesine göre tam karın germe veya kısmi karın germe ameliyatı olarak ikiye ayrıldığını belirten Op. Dr. İzmirli, “Sezaryen ameliyatı izine denk gelen yerde bir kesi yapılır ve kalça kemiği çıkıntılarına kadar uzatılır. Ardından cilt ve ciltaltıdoku kaburga seviyesine kadar serbestleştirilir. Rectus abdominis yani karın kasları arasındaki gevşeme dikişlerle orta hatta birleştirilerek karın kası gevşekliği düzeltilir. Karın aşağıya doğu gerilip fazla olan kısmı çıkartılarak atılır ve karın cildi olması gereken orijinal yerine dikilir. Cilt altına birikebilecek sıvıları dışarı atmak için dren dediğimiz plastik küçük tüpler yerleştirilir. Drenler 1-2 gün sonra çekilir. Ameliyat 1-3 saat sürer. Hasta hastanede 1-2 gece misafir edilir.Ameliyattan hemen sonra cildi korumak için karın bölgesi özel bir bandaj ile sarılır. Şişlik, gerginlik gibi belirtiler normalde görülebilen ve uygun ilaçlarla büyük ölçüde kontrol altına alınabilen durumlardır. Eriyen dikiş kullanıldığı için dikiş alınmasına gerek yoktur. Ameliyat izi, iç çamaşırı altında kalır. Zamanla izler belirsiz hale gelir. Ameliyat sonrası kanama ve dikiş açılmasını önlemek açısından ayakta dik olarak durmak, eğilip kalkmak gibi zorlayıcı durumlardan birkaç hafta sakınılır. Şişlik ve morlukların geçmesi 1-2 haftayı bulur. Özel bir korse 2 ay kadar kullanılır. 10 gün kadar sonra hasta işinin başına dönebilir” şeklinde konuştu.