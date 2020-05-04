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Kadın - Aile

Hamilelik öncesi hangi testler yaptırılmalıdır? Gebelik öncesi kontrol testleri nelerdir?

Hamilelik öncesinde bebeğin sağlığı için, belli başlı testler yapılması gerekir. Bu testler oldukça önemli ve hayatidir. Peki ama hamilelikte hangi testler yapılmalıdır? Gebelik öncesi hangi testler yaptırılmalıdır? Hamilelik öncesi kontrolleri nelerdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:44:00 -
Hamilelik öncesi hangi testler yaptırılmalıdır? Gebelik öncesi kontrol testleri nelerdir?

Hamilelik dönemi oldukça özel bir süreç. Bur sürecin bebek için sağlıklı bir şekilde geçmesi için, öncesinde belli testler yapmış olmanız gerekir.

Gebelik öncesinde yapılan testler;

  • Smear testi (simir testi),
  • Serolojik testler, miktobiyolojik testler,
  • Kan sayımı, hemogram,
  • Tiroid hormonu,
  • İdrar tetkiki, tam idrar testi,
  • Biyokimyasal testler.

Bunun dışında vitamin eksikliği ve diş için bir uzmana görünmenizde fayda vardır.

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