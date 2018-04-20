Hamilelik öncesi bunları yaparsanız...

Kışın soğuklardan yazın fazla güneşten kaçınılmalı. Uzun süre ayakta kalınmamalı, rahatsız ve dar giysiler tercih edilmemeli. Gece hayatından uzak durulmalı.

Kadın doğum uzmanına danışarak birtakım takviyeler alınabilir. Bunların başında folik asit takviyesi geliyor. İlaç kullanımı da minimuma indirilmeli, bu ilaçlar ancak doktor tavsiyesi ile alınmalı.

Tüm bu kurallara uyulduğunda sağlıklı bir gebelik geçirilebilir.



Hastalık bulaşabilecek kişi ve ortamlardan uzak durup, siz de hasta olmamaya çalışırsanız, siz ve bebeğiniz sağlığınızı korursunuz. Aksi halde, bebek ve siz tehlikeye girebilirsiniz.

UZMANLAR ANNE ADAYLARINI UYARIYOR

Vitamin hapı alan gebeler sebze ve meyvelerden uzak durmamalı. Asıl vitamin kaynağı ve yüksek besin değerlerine sahip tüketilmesi gereken gıdalar sebze ve meyvelerdir. Takviyeler ise ikinci planda gelir.

Gebelik süresince alınan ekstra kilolar ise bele yük bindiriyor ve sağlığı olumsuz etkiliyor. Bel, sırt ve karın kaslarını çalıştıran hafif egzersizler gebelikte yapılması gereken önemli egzersizlerden bir tanesi. Hamile yogası kurslarına da katılınabilir.

Gebelik süresince alkol ve/veya sigara içen annelerin bebeklerinde ciddi gelişim bozuklukları meydana geliyor. Sakat veya ölü doğumların nedeni oluyor. Ayrıca bu bebekler aşırı zayıf olarak veya erken doğumla dünyaya gelebiliyor. Annelerin de lohusalık döneminde sütü azalıyor.



Anne olmaya karar veren kadınlar o andan itibaren, doğum kontrol yöntemlerinden uzak durmalılar. Bir kadın doğum uzmanından gebelik için gerekli bilgilerin alınması ve buna göre bir yol izlenmesi en doğrusu olacaktır. Özellikle evde evcil hayvan besleyen kişilerin hayvanlarını evden uzaklaştırması ve toksoplazma testi yaptırması gerekiyor. Bu test ile hayvan dışkısından bulaşan enfeksiyonun gebeliği ne derecede etkileyebileceği ortaya çıkıyor.

Gebelikten önce veya gebelik sırasında oluşabilecek herhangi bir enfeksiyon ise, gebeliğin başarısız sonuçlanmasını sağlayabilir. Bunun yanında, bebeğin gelişimini durdurur, kalıcı hasar, sakatlık veya ölüme yol açabilir. Bu gibi talihsiz olaylardan korunmak için tedbiri elden bırakmamak gerek. Hamilelik öncesinde yaptırılması gereken testler de var. Bunlar; tetanos, kızamıkçık ve hepatit b. Bu aşıları olmamış anne adayları önce aşılarını tamamlatmalı.

İlaç kullanımı ise hamile kalınmadan birkaç ay önce bırakılmalı. Çünkü, kısa süre önce de olsa bünyede yer alan ilaç etkileri plasentadan geçerek bebeğe ulaşıyor ve yine ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hamile olduğunu öğrenen bir anne adayı, gününü hafif tempoya uyarlamalı. Protein, demir ve kalsiyum içeren 3 ana, 3 ara öğün uygulamalı. Temiz ve ferah ortamlarda bulunulmalı. Yorucu ve ağır işler ise kesinlikle olmamalı.

Bazı özellikleri taşıyan anne adayları ise kesinlikle çalışmamalıdır. Bu özellikler, daha önceden erken doğum yapmış olmak, vajinal kanamalı gebelik, hipertansiyona sahip olmak, erken doğum şüphesi olmak, bebekte gelişme geriliği olmak, rahim yetmezliği olmak ve amniyon sıvısı fazla olmak. Doğum izni kullanılarak bu süreci rahat geçirmek tavsiye edilmektedir. Tamamen yatmak veya oturmak önerilmez, hafif egzersizler, basit ev işleri ve günlük rutininizi aşırıya kaçmadan devam ettirebilirsiniz. Sonuçta siz hasta değil, hamilesiniz.

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