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Hamilelik Okulu’nda 15. dönem başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek olan “Ailemi Seviyorum” projesi çerçevesinde hayata geçirilen Hamilelik Okulu’nda 15.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
Hamilelik Okulu’nda 15. dönem başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek olan “Ailemi Seviyorum” projesi çerçevesinde hayata geçirilen Hamilelik Okulu’nda 15. dönem eğitimleri başladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Bilinçli Anneler, Sağlıklı Nesiller” sloganıyla İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile uygulamaya koyduğu Hamilelik Okulu’nda 15. dönem eğitimlerine başladı. Kent Konseyi’nde düzenlenen eğitime, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan,Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Firdevs Akbaş Varvada ve kursiyerler katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, bugüne dek 500 anne adayına ulaştıklarını ifade ederek, "Bu eğitimler yeni nesillerimizin gelişmesine katkı sağlama anlamında çok önemli. Hamilelik sürecinde de anne adaylarımızın daha bilgili olmasını istiyoruz. Merak ettiğiniz konular ile ilgili uzmanlarımızdan bilgiler alabilirsiniz. Amacımız sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır” dedi.


Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Varvada ise, eğitimler sonucunda bilinçli annelerin sağlıklı bireyler yetiştirmesine katkı sağlandığına dikkat çekti.


Hamilelik Okulu’nda anne adaylarına gebelikte günlük yaşam, gebelik izlemleri, rutin yapılan tetkikler ve bağışıklama, gebelikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, doğum sonrası bebek bakımı gibi konu başlıklarında eğitimler verilecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
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