Hamilelik döneminde sivilce neden çıkar?

Hamilelik döneminde yaşanan cilt problemleri özellikle hamileliğin sekizinci haftasından sonra başlayan hormonal değişiklikler sonucu ortaya çıkar. Hormonal değişikliklerle vücutta sebum salgısı artar.

Sebum salgısı da cildin su ve yağ dengesini bozar, yeterince nemlenmemesine neden olur. Buna bağlı olarak ; ciltte yağlanma ve ciltteki gözeneklerde tıkanma meydana gelir. Sonucunda ise özellikle yüz bölgesinde sivilceler oluşur.

Gebelikle çıkan sivilceler geçici olmasına rağmen büyük rahatsızlık verebilir. Cildin temiz, kuru ve nemli olmasına dikkat edilirse bu soruna çözüm bulunabilir.

BUNUN İÇİN BİRKAÇ ÖNERİ:

Sabah ve akşam olmak üzere cildinizi iki defa temizleyin,

Sivilcelerinizle oynayıp onları sıkmayın,

Bol su içerek cildin nemlenmesini sağlayın,

Ellerinizi yağlanmanın olduğu bölgelere temas ettirmeyin

Kullandığınız temizleyici ürünlerin kaliteli, doğal/ dermokozmetik ürün olmasına ve cilt tipinize uygun ürün olduklarına dikkat ediniz.

Beslenmenize dikkat edip yağlı yiyeceklerden uzak durarak daha sağlıklı yiyecekler tercih etmelisiniz.

Terlediğinizde mutlaka duş almalısınız.Ter birikimi derideki gözenekleri kapatarak sivilceye neden olur.

Hem cildiniz hem de bebeğiniz için alkol ve sigara kullanmamalısınız.

Güneşin zararlı ışınları cilde zarar verir ve deriyi kurutur bu nedenle güneşe çıkarken güneşten koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Yeni oluşmaya başlayan sivilceleriniz için uygulayabileceğiniz pratik yöntemler ise;

Bebek pudrasıyla sivilcelerin kurumasını sağlayabilirsiniz.

Doğal yöntemlerle sivilcelerinizi kurutmak çeşitli kürler uygulayabilirsiniz.

1) YOĞURT-KARBONAT LİMON MASKESİ

2 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 çorba kaşığı limonu krem kıvamına gelinceye kadar karıştırıp cildinize uygulayabilirsiniz.

2) SÜT-BAL MASKESİ

4-5 çorba kaşığı sütle 1-2 tatlı kaşığı balı karıştırıp cildinize uygulayabilirsiniz.

Eğer sivilceleriniz için bir ilaç kullanmak istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.