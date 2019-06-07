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Hamilelik döneminde karpal tünel sendromu neden yaşanır? Bu durum tehlikeli midir?

Karpal tünel sendromu çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Peki, bu hastalık gebelik döneminde neden yaşanır? Karpal tünel sendromu hamileler için tehlikeli midir?

07 Haziran 2019 Cuma 13:14
Hamilelik döneminde karpal tünel sendromu neden yaşanır? Bu durum tehlikeli midir?

Halk arasında sinir sıkışması olarak adlandırılan karpal tünel sendromu ellerde uyuşma ve hissizliğe sebep olur. Sinirlerin bası altında kalmasıyla oluşan bu rahatsızlık genellikle 40-50 yaş arası yetişkinlerde görülür. Bu hastalıktan kurtulmak için enjeksiyon yöntemi ya da cerrahi müdahale tercih edilir.

Gebelik döneminde karpal tünel sendromu yaşanır mı?

Hamilelik hem en özel hem de en zor süreçtir. Mide bulantıları, ağrılar, halsizlik durumlarına bir de el uyuşması eşlik ediyorsa kadınların işi bir hayli zordur. Parmakların hissizleşmesi, uyuşması gebelerin günlük yaşantısını bir hayli olumsuz etkililer. Kimi zaman mutfağa girip yemek hazırlamak bile kabus olur. Çünkü anne adayı parmaklarındaki uyuşukluk nedeniyle eline geçen her şeyi hızlıca yere düşürme potansiyeline sahiptir. Tecrübeyle sabit!

Hamilelik döneminde karpal tünel sendromu tehlikeli midir?

El bileklerindeki sinirlerin basıya uğramasıyla birlikte ortaya çıkan bu durum genellikle aşırı kilo alan gebelerde sıklıkla görülür. Ödem ve kilonun etkisiyle yaşanan bu durum uzmanlarca tehlikeli olarak görülmüyor. Sadece bu rahatsızlık gebelerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Genellikle hamilelik döneminde bu sorunu yaşayanlar 30 yaş ve üstü kadınlar oluyor. Ancak daha erken yaşlarda bu durumla karşılaşanların sayısı da bir hayli fazla.

Hamileler neden karpal tünel sendromu yaşar?

  • Aşırı kilo alımı
  • Ödem
  • Çoğul gebelik
  • Gestasyonel/ Gebelik Diyabeti

Karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

  • Parmaklarda ve ellerde iğne batması hissi
  • Ellerde uyuşma hissi
  • Baş parmaklara yakın mesafede uyuşma hissi
  • Nesneleri kavramakta güçlük çekmek
  • El ve kollarda şiddetli ağrı
  • Ellerinizde yanma hissi

Gebelik döneminde karpal tünel sendromu nasıl tedavi edilir?

Buz, soğuk kompres uygulaması.

Gün içinde bolca el ve bilek egzersizleri yapılmalı.

Bilgisayar başında çalışıyorsanız; bol bol mola vermeye özen göstermelisiniz. Ayrıca bileklerinizi çalışırken desteklemelisiniz.

Ağrılar yoğunlaşmadan ara ara kollarınızı havaya kaldırmalısınız.

Hamilelik sürecini olumsuz etkilemeyen ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak bunun yerine mide bulantılarınıza da iyi gelecek olan zencefil çayı içebilirsiniz. Zencefil içerdiği minarel ve vitaminler sayesinde ağrı kesici özelliği gösterir.

Gebelik sonrası tedavi nasıl gerçekleştirilir?

Gebeliğin etkisiyle ortaya çıkan karpal tünel sendromu genellikle doğumdan sonra üçüncü ayda kendiliğinden ortadan kaybolur. Şayet şikayetleriniz devam ediyorsa; doktorunuz ilaç verebilir ya da sizi fizik tedaviye yönlendirebilir.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:14
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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