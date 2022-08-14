Hamilelik döneminde beslenme: Hamilelikte ne tüketilmeli, kullanılan vitaminler bebeğe kilo aldırır mı?

Son zamanlarda hamilelik döneminde beslenmenin önemine dair farkındalık arttı. Anne adayları hamile olduklarını öğrendikleri andan itibaren beslenme şekillerine daha çok dikkat etmeye başlıyorlar. Hem kendi sağlıklarını sürdürebilmek hem de dünyaya sağlıklı bir bebek getirebilmek için nasıl beslenmeleri gerektiklerine dair yoğun bir araştırma içerisine giriyorlar. Hamilelik döneminde sağlıklı beslenme için altın kurallar neler buyurun bakalım… Bol su için ki bebeğinizin yaşam alanı rahat olsun. Hamilelik döneminde içtiğiniz su bebeğinizin yaşamını sürdürdüğü amniyotik sıvının hacmini etkiler. Bu sıvıdaki yetersizlik akciğerlerin gelişimini olumsuz etkiler, bebeğin hareket yeteneğini azaltır ve yapısal bozukluklara yol açar. Bu nedenle günde 2-2,5 lt su tüketmelisiniz. Bebeğinizin büyümesi için: Protein Bebeğin büyüme ve gelişmesinin sağlanması için yeterli protein tüketilmesi gerekiyor. Günde 3-4 porsiyon süt, yoğurt, peynir ve 120-150 gram kırmızı et, tavuk veya balık tüketerek protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı her gün tüketin ve bebeğinizin sağlıklı göz ve beyin gelişimi için haftada 2 defa balığı eksik etmeyin.

Demir ihtiyacı 2 katına çıkıyor!

Hamilelik döneminde demir ihtiyacı neredeyse iki katına çıkar, bu ihtiyacı karşılamak için demirden zengin bir diyete ek olarak, hekiminizin kontrolünde demir takviyesi kullanmalısınız. Kırmızı et, balık ve yumurta demirden zengin besinlerdir. Aynı zamanda koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, kabuklu yemişler ve kuru meyveler de demir içerir ancak bitkisel kaynaklı demirin emilimi düşüktür. Bu nedenle bu besinleri tüketirken yanına demir emilimini artıran C vitamini kaynakları eklemelisiniz. Kurubaklagillerin yanına bol limonlu salata eklemek, bademi portakal ile yemek, ıspanak yemeğinin üzerine limon sıkmak gibi.

Güçlü kemikler için: Kalsiyum ve D vitamini Hamilelikte yeterli kalsiyum alımı bebeğin iskelet yapısının gelişimi ve annenin kemik kitlesinin korunması için gereklidir. Günde 3 porsiyon süt ve süt ürünü tüketerek kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. D vitamini diyetle alınan kalsiyumun bağırsaklardan emilmesini sağlar bu nedenle yeterli miktarda D vitamini alımı da şarttır. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir; yumurta sarısı, ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar da D vitamini kaynağı olmasına rağmen güneş ışığından yeterli miktarda yararlanılamadığında D vitamini eksiklikleri görülür, bu durumda hekim kontrolünde takviye yapılmalıdır. Nöral tüp defektlerini önlemek için: Folik asit Hamilelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar ve yetersizliği sonucunda bebekte düşük doğum ağırlığı ve nöral tüp defektleri görülebilir.

Hamileler ne yemeli, ne yememeli?

Hekim kontrolüyle, hamilelikten en az 3 ay önce folik asit desteğine başlanmalıdır. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, yumurta, avokado, pancar, fındık gibi folik asitten zengin besinlerin tüketimiyle de desteklenmelidir. İyotlu tuz kullanın! İyot eksikliği, düşük, bebek ölümleri, doğum defektleri ve nörolojik bozukluk riskini artırır. Bu nedenle iyot durumunun değerlendirilmesi ve eksiklik varsa hekim kontrolüyle destek yapılması büyük önem taşır. Eksiklik yoksa ‘’iyotlu tuz’’ kullanımı ve süt, yumurta, çilek, patates gibi iyot içeren besinlerin tüketimi yeterli olabilir. Hindi etini beslenme rutininize ekleyin. Bebeğin hücre büyümesinde, beyin gelişiminde ve vücut proteinlerinin yapımında çinkonun önemli bir rolü vardır. Bu nedenle çinkodan zengin hindi eti, kuruyemişler, süt ürünleri ve yumurtayı beslenmenize eklemelisiniz. Hamilelikte sıkça rastlanan bir problem: Kabızlık Hamilelikte progesteron seviyesinin artması kabızlığa neden olabilir. Lif, bağırsak hareketleri artırır ve kabızlığı önler. Tam tahıllı ekmek veya bulgur, haftada 2 defa kurubaklagil tüketerek hem lif alımınızı artırabilir hem de fetal büyümenin ana besin öğesi olan karbonhidratları sağlıklı kaynaklardan sağlayabilirsiniz.

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

İyi pişmemiş-çiğ yumurta: Az pişmiş yumurtada bulunan salmonella adındaki bakteri bağırsak enfeksiyonlarına ve gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Pastörize olmayan süt ve süt ürünleri: Gebelikte yeterli kalsiyum alımı için süt ve süt ürünlerinin tüketimi oldukça önemli ancak pastörize olmamış süt, peynir gibi ürünler enfeksiyonlara neden olabilir. İyi pişmemiş-çiğ et ve et ürünleri: Az pişmiş etler toksoplazma riski taşır bu nedenle etler hiç pembelik kalmayana kadar pişirilmelidir. Salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri de bu dönemde tüketilmemelidir.

Sakatatlar: Sakatatlar yüksek miktarda A vitamini içerir ve bu dönemde yüksek A vitamini tüketimi önerilmez. Kabuklu deniz ürünleri: Bakteri ve ağır civa içeriğinden dolayı tercih edilmemelidir. Konserve balıklar: Konserve ürünlerin saklandığı teneke kutular fetal endokrin aktiviteyi olumsuz etkileyen BPA içerir ve aynı zamanda bu ürünlerin uzun raf ömrü nedeniyle bakteri yükü fazla olabilir. Bitki çayları ve fazla kahve: Fazla miktarda kafein bebeğin gelişimini olumsuz etkileyeceğinden ve bazı bitkiler düşük riski oluşturabileceğinden bu dönemde bu besinlere dikkat edilmelidir. Tatlandırıcı: Güvenilirliği kanıtlanmadığından önerilmez.

Alkol: Alkol güçlü derecede teratojen etkilere sahiptir ve bu nedenle düşük, bebekte gelişim geriliği ve zeka geriliği gibi sorunlara neden olabilir.

Hamilelikte kullanılan vitaminler bebeğe kilo aldırır mı?

Vitamin ve mineral desteği kilo aldırabilir

Gebelere dışardan verilen mineral ve vitaminler iştah artırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle gebelik döneminde kilo alma riski olanlara bu tür mineral ve vitaminler önerilmez.

Hamilelikte çikolata yemek bebeğe kilo aldırır mı?

Doğru dozda çikolata tüketmenin sağlığa faydası olduğu gibi, hamilelik döneminde de anneye ve bebeğe yararı büyüktür.

Gebelikte yulaf faydalı mı? Hamilelikte yulafın faydaları

Yulaf ve kuinoa, önemli miktarda protein içerir özellikle hamilelik sırasında önemlidir. Buna ek olarak, tam tahıllar genellikle B vitamini, lif ve magnezyum açısından zengindir. Bunların hepsi hamile kadınların diyetlerinde sıklıkla eksiktir.

İlginizi çekebilir → Koronavirüs vakaları tırmanınca turşu satışları da hız kazandı! Turşu suyu içmenin faydaları ve en kolay turşu tarifi → TIKLAYINIZ