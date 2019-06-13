Hamilelik döneminde anne ağlarsa; bebek ne hisseder?

Hamilelik süreci her kadın için son derece özeldir. Anne adayı bir yandan değişen hormanlarıyla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da 'anne'lik fikrine alışmaya çabalar. Hamilelik döneminde hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşananlar ise annenin ruh halini doğrudan etkiler.

Bebekler hissediyor

Yapılan bir araştırma bebeklerin anne karnındayken 6. aylarından itibaren annenin duygusal değişimlerinden etkilendiğini ortaya koymuştur. Bir anne mutsuzsa bebek bunu derinden hissedebiliyor.

Üzülmemek önemli

Elbette günlük yaşantımızda stresli, üzüntülü olduğumuz anların olması çok doğal. Ancak stres ve üzüntünün süresi uzarsa bu durum bebeği olumsuz etkileyecektir. Yapılan araştırmalar stresli gebelik geçiren annelerin, bebeklerinin de dünyaya geldikten sonra bir hayli stresli, hırçın olduğunu kanıtlamıştır. Aksine güler yüzlü annelerin bebekleri ise etraflarına gülücük saçmaya bayılır.

Aman dikkat!

Bazı anneler özellikle de hamileliğini planlamayanların büyük kısmı bu özel dönemlerinde depresyona girer. Bu karamsar ruh hali bebeğin bütün hayatını etkileyecektir. Uzmanlar, hamilelik döneminde depresyon yaşayan annelerin çocuklarının ergenlik yıllarında depresyona daha çok eğilimli olduğunun altı çiziliyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Hali hazırda stres yaşamın bir parçası ancak bebeğinizin sağlığı için gerekirse mutluluk taklidi yapın. Emin olun bu alışkanlık zaman içinde size gerçekten mutlu olmayı öğretecektir.