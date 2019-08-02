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Hamileliği kolaylaştıran besinler neler? Hamile kalmak için neler yenmeli?

Beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin etkisiyle doğurganlık gün geçtikçe azalıyor. Ancak doğru bir beslenme ile bebek sahibi olmak mümkün. Peki hamileliği kolaylaştıran besinler neler? Hamile kalmak için neler yenmeli? Anne adaylarının uygulayacağı bebek diyetleri neler?

02 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Hamileliği kolaylaştıran besinler neler? Hamile kalmak için neler yenmeli?

Beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin etkisiyle doğurganlık gün geçtikçe azalıyor. Ancak doğru bir beslenme ile bebek sahibi olmak mümkün. Peki hamileliği kolaylaştıran besinler neler? Hamile kalmak için neler yenmeli? Anne adaylarının uygulayacağı bebek diyetleri neler?

Hamile kalmayı kolaylaştıran kürler

Anne olma şansını artırmak için beslenme düzenini değiştirmek sağlıklı alternatifleri de menüye eklemek gerekiyor. Doğurganlık bilinci ile bu süreci kısaltmaları mümkün. Peki bunun için ne yapmalı ve nasıl beslenilmeli ve nelere dikkat edilmeli? Taze salatalar hem bağırsak çalışmasını kolaylaştıracak hem de vücuttaki fazla östrojeni atılımını da kolaylaştıracak. Salataların yanısıra yeşil mercimek ve fasülye gibi bakla gillerin tüketilmesi de önemli. Mevsiminde brokoli, karnı bahar da olmazsa olmazlar arasında. Havuç A vitamini açısından zengin yumurta hücrelerinin kalitesini artırdığı da bilinmekte. Bunun için mutlaka salatalara ya da buharda haşlanarak tüketilebilir. 

Hamile kalmak için beslenme listesi

Yumurtlama problemi yaşayan kadınlar için ise hem C vitamini açısından zengin turunçgilleri tüketmek hem de her gün menüye yumurta eklemek kadınlarda doğurganlık şansını artırmakta. Hamileliği kolaylaştırmak için vazgeçilmezler arasında yer alan balık tüketimi…

Hormon dengesinin sağlanmasında balık tüketimi büyük rol oynamakta. Deniz balıkları iyot açısından oldukça zengin. Özellikle somon uskumru, levreğin bol miktarda tüketilmesinde fayda var. Günlük süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinin artırılması da doğurganlığı etkiliyor. Özellikle mayalı olması sebebiyle vücudumuza hem probiyotik takviyesi alınması sağlanacaktır. Bebek diyetine en az üç ay önce başlanmalı. İşlenmiş gıdalarda ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:20
  1. Hamileliği kolaylaştıran besinler neler?
  2. Hamile kalmak için neler yenmeli?
  3. bebek diyetleri neler?
  4. bebek diyeti nasıl uygulanır
  5. hamile nasıl kalınır
  6. hamile kalmayı artıran meyve ve sebzeler neler
  7. hamile kalmayı artıran yiyecekler hangileri
  8. hamile kalmayı kolaylaştıran yöntemler
  9. hamile kalmayı kolaylaştıran kürler
  10. hamile kalmayı zorlaştıran yiyecekler
  11. hamile kalmayı kolaylaştıran dualar
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