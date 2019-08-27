Hamilelerin koşması ya da koşu bandı kullanması tehlikeli midir?

Gebelik her kadın için son derece önemli bir süreçtir. Hormonel farklılıkların yanı sıra fiziksel ve psikolojik değişiklikler de kadınların işlerini güçleştirir. Kadınlar bu dönemde bebeklerinin sağlıklı gelişimi için yediklerine, içtiklerine son derece dikkat eder. Ülkemizde fazla karşılaşmasak da izlediğimiz filmlerde ya da okuduğumuz kitaplarda; yabancı anne adaylarının sporlarını aksatmadığını hatta karınları burunlarında koştuğunu görebiliyoruz. Peki, kimin yaptığı doğru? Hamileler spor yaparak bebeklerine zarar verir mi?

Risk yoksa; sakıncası da yok

Uzmanlar anne adaylarının gebelik süresince hareketsiz kalmamasını tavsiye ediyor. Şayet düşük ya da erken doğum riski yok ise hamilelerin ikinci trimester yani 14. hafta ile 26. hafta arasında spor yapmasının bir sakıncası olmadığı belirtiliyor. Hamilik döneminde dikkat edilmesi koşuluyla anne adayları; yürüyüş yapabilir, bisiklet kullanabilir, koşabilir, koşu bandı kullanabilir ve yüzebilir. Elbette bütün bu egzersizler yapılırken son derece hassas olmak önemli. Hamilelerin egzersizler sırasında ani hareketlerden kaçınmaları, kendilerini aşırı yormamaları çok önemli.

Spora ne zaman son verilmeli?

Hamilelerin doğuma kısa bir süre kala koşma, yüzme ya da bisiklete binme egzersizlerinden vazgeçmeleri tavsiye ediliyor. Uzmanların birçoğu genellikle üçüncü trimestere girildiğinde hamilelerin hafif yürüyüşler yapmasını öneriyor.

Spor ve doğum arasında nasıl bir ilişki var?

Çok uzun seneler önce kadınların gebeyken spor yapması da bir şeyler taşıması da zararlı olarak ifade edilirdi. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar kadınların gebelik süreçlerinde biraz da olsa egzersiz yapmasının hem bebek hem de anne adayı için faydalı olduğunu ortaya konulmuştur. Gebelik boyunca egzersiz yapan kişilerin doğumları hemcinslerine oranla daha kolay gerçekleşir.