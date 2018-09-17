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Hamilelere uyarı var

Hekimler, hamile hanımların dört saatten fazla süren uçak yolculuklarının bebek sağlığının korunması açısından sakıncalı olduğunu belirtiyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:09
Hamilelere uyarı var

Uçak yolculuğuna çıkmadan anne adayının hekiminden gebelik sürecine ilişkin dosyasını yanında bulundurması ve muhtemel doğum halinde ilgili hekime vermesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yaz tatili planları yapılmasıyla birlikte seyahatlerin de artacağını belirterek, dikkatli olması gerektiğini söylüyorlar. Ülkemizde havayolu seyahati büyük bir hızla artıyor. Eskiden bu imkan belirli bir gelir kesiminin ayrıcalıklı konforu gibi görünüyordu ama, şimdi halkımız çok sık olmasa da uzun yolculuklarda otobüs yerine onlara yakın bir fiyatla bilet kesen uçakları tercih edebiliyor.

HANGİ HALLER RİSKLİ?

Çünki, gebeler için hem uçuş sırasında hem de sonrasında çeşitli sağlık sorunları çıkabiliyor.

Gebelik döneminde özellikle kanama ve ağrı ile seyreden düşük riski yüksekliği, erken doğum riski yüksekliği, bebekte gelişme geriliği olması gibi temel olarak bebeği ilgilendiren sağlık sorunlarında ve gebelikte kan basıncı yüksekliği, gebelikte ateş yüksekliğine sebep olan iltihabi hastalıklar ve bacak toplardamarlarında kan pıhtısı oluşma riski yüksekliği gibi asıl olarak anneyi ilgilendiren durumlarda uçak yolculuğu sakıncalı..

Uçakta doğum riskinin hem anne adayı hem yolcular hem de uçak personeli açısından sıkıntılı olacağı unutulmamalı.

Çoğu havayolu zaten, gebeliğin son bir ayında olan gebelerin uçuşuna müsaade etmemektedir. Bazı hava yolları doğum hekiminin raporuna göre davranıyor. Seyahat süresinde yanlarında yakınları bulunmayan gebeler uzun süreli uçak yolculuklarına çıkmamalı.

Özellike sıtma hastalığı açısında riskli bölgelere seyahatlerin gebelik döneminde çok yanlış. Ayrıca rakımı 3 bin metreden fazla olan bölgelere seyahat edildiğinde havada oksijen oranı düşük olabildiğinden anne adayı ve bebeğin sağlığı açısından uçak yolculuğu önerilmiyor.

ANNE ADAYLARINA UYARILAR

Uçak içinde hareket kısıtlığı yüzünden gebelerin ayakları herkesten daha fazla şişer. İndiklerinde ayakkabılarını giyemez olurlar. Onun için arkası açık ayakkabıları tercih etmeliler.

Bacakların hareketsiz uzun süre durması gebeliğe bağlı bacaklarda azalmış olan toplardamar kan akımının daha da azalmasına bağlı damar içi kan pıhtılaşmasına sebep olabiliyor. Bu durum, ciddi bir sağlık sorunudur.

Anne adayının, uçak yolculuğundan sonra birkaç gün içinde bir bacağın diğer bacağa göre daha şiş olması veya birkaç gün içinde başlayan tek bacakta olan ağrı halinde hemen hekime başvurması gerek..

Uçakta hamile hanım rahat hareket edebilmek için koridor tarafındaki koltuklarda oturmalı. 1-1,5 saatte bir koridorda yürümeli. Şişmeyi önleyici çorap giyilmesinde de yarar var..

Uçak seyahati sırasında esnek ve rahat giysiler, özellikle karnı sıkmayan giysiler tercih edilmeli.

Uçuş sırasında saatte bir küçük bardak su içilmesi ve beslenmenin de dengede tutulması önem taşıyor. Ancak uçuş boyunca tuzlu ve kafeinli atıştırmalardan uzak durulmalı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:09
  1. hamilelikte seyahat
  2. hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler

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