Çin'den ithal edilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. Aşılama işlemlerinin başlamasının ardından vatandaşlar birçok konuyu merak etmeye başladı. Bunlardan birisi de hamilelerin koronavirüs aşısı olup olamayacağı sorusu oldu. Konuya ilişkin açıklama ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Hamilelere koronavirüs aşısı yapılabilir mi?

Bakanlığın yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının, gebeliğin ilk 3 ayında uygulanmasının tercih edilmediği konusunda bilgi verildi. Bu açıklama, özellikle yeni gebelik yaşayan annelerin merak ettiği 'Hamileler koronavirüs aşısı olacak mı? sorusuna da yanıt oldu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada ayrıca, grip ve zatürre aşılarının uygulanmasında en az iki hafta sonra koronavirüs aşısı yapılabileceği aşı uygulaması yapılsa bile maske kullanımının devam edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu üyelerinin belirlediği öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba koronavirüs aşısı yapılmayacak. Aşının hamilelik durumunda ise ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilmektedir. Koronavirüsü ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı yapılabilecek.