Her anne adayı hamilelik süreci boyunca hem kendi sağlığı hem de bebeğinin sağlığı açısından kaygılıdır. Hassasiyetle geçen bu dönemde bebeğime zarar verebilir düşüncesiyle zararlı olduğunu düşündüğü şeylerden uzak durmaya çalışır. Özellikle sık kullanılan alışveriş merkezleri girişlerindeki X-ray cihazlarının hamilelere zarar verdiği gibi genel bir görüş vardır. Peki bu görüş doğru mudur? Hamileler X-ray cihazından geçebilir mi? Zararı var mıdır? İşte detaylar...

Hamileler X-ray cihazından geçebilir mi?

Artık şehirlerimizin neredeyse tamamında AVM dediğimiz büyük alışveriş merkezleri bulunuyor ve bu merkezlerin girişinde güvenlik amacı ile X-Ray cihazları çalışıyor. Bu cihazlardan kısaca bahsetmek gerekirse üzerinizdeki, çantanızdaki veya herhangi bir eşyanızdaki zararlı olabilecek her şeyi tespit etmek için çalışmaktadırlar.

Sadece alışveriş merkezlerinde değil herhangi bir mağaza da veya güvenliğin şart olduğu havaalanı gibi alanlarda da bulunmaktadır. X-Ray cihazları yani bir diğer adı ile görüntüleme cihazı, metal eşyaların tespit edilebilmesi amacı ile tasarlanmıştır.

Bu cihazdaki ışınlar, aslında çevremizdeki birçok teknolojik cihazda da bulunmaktadır ve sağlığımız için bir zararı yoktur. Peki bebekler için de öyle mi?

X-ray cihazı, elektrikten aldığı enerji ile X ışınlarını üretir ve bu ışınlar kapalı kutuların dahi içinden geçerek bir enerji oluştururlar. Bu enerji geri yansır ve cihazın ekranında, kontrol eden kişiye anlamı görüntüler verir.

Görüntüleme cihazlarının içi yalıtılmıştır, bu nedenle dışarıya ışın kaçma ihtimali çok düşüktür. Yani X-ray içinden geçmeyip, yandan geçtiğinizde size ve doğal olarak bebeğinize ışın gelme olasılığı milyonda birdir.

Günümüz teknolojisi ile üretilen X-Ray cihazlarında iyonlaşmayan radyasyon kullanılmaktadır ve bu radyasyon miktarının bebeğiniz için bir zararı yoktur. Özetlemek gerekirse buradaki radyasyon miktarı çok çok düşüktür ve bebeğinize bir zarar vermesi söz konusu değildir.