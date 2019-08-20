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Hamileler maden suyu içebilir mi?

Anne adaylarının en çok merak ettikleri soruların başında “Maden suyu içebilir miyim?” geliyor. Mevsim ne olursa olsun hamilelik döneminde yaşanan sıcak basmalarıyla mücadele etmek için serinletici bir şeylere ihtiyaç duyan anneler, gönül rahatlığıyla maden suyu içebilir mi?

20 Ağustos 2019 Salı 06:35
Hamileler maden suyu içebilir mi?

Bir kadın bebeğini öğrendiği ilk andan itibaren onu korumaya odaklanır. Kadınlar yediklerine, içtiklerine attıkları adımlara hamileyken fazlasıyla özen gösterirler. Uzmanlar hamilelerin işlenmiş etlerden, çiğ yumurtadan, pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden uzak durmasını önerir. Bolca şeker ve asit içeren içecekler de gebeler için zararlıdır. Peki, anne adayları maden suyu tüketebilir mi?

Öncelikle belirtmek gerekir ki asitli içeceklerle maden suyu kesinlikle karıştırılmamalıdır. Maden suyu içerisinde bolca vitamin ve minarel barındırır. Uzmanlar sağlıklı bir beden için her gün iki şişe maden suyu tüketmenin yararlı olduğunu vurguluyor. Anne adayları da gönül rahatlığıyla maden suyu tüketebilir. Maden suyu hem hazmı kolaylaştırır hem de içerdiği minarellerle bebeğin gelişimi için önemlidir.

Maden suyunun faydaları nelerdi?

Maden suyu günlük magnezyum ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Malumunuz gebelik döneminde anneler magnezyuma bir hayli fazla ihtiyaç duyar.

Kalsiyum yönünden zengin olan maden suyu kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu da bebek için son derece kıymetlidir.

Düzenli ve ölçülü tüketilen maden suyu sindirim sistemi sorunlarını ortadan kaldırır.

Maden suyu ayrıca tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 06:35
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