Hamileler korona aşısı olur mu? Korona aşıları hamileliği zarar verir mi?

Hamile olanlar aşı oluyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Günlük Corona Virüs Tablosu"nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 96 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,51 olarak kayıtlara geçti. Bakan Koca anne adaylarına bir çağrıda bulundu.

Gebe olanlar korona aşısı yaptırmalı mı?

Hamile olanlar aşı olmalı mı? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'nun, bağışıklık sistemi zayıf vatandaşları özel olarak ele aldığını ve aşı olma durumlarını değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."