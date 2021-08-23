Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Ocak itibariyle aşı uygulaması başladı. Gebeler, korona aşısı yaptırmalarının sakıncalı olup olmadığını merak ediyor. Peki, hamileler korona aşısı oluyor mu?

Hamileler korona aşısı olabiliyor mu? Hamilelerde korona aşısı yan etki yapar mı?

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Jale Bengü Çelik, gebelere aşı olun çağrısında bulundu.

Çelik, "Gebe olan hastalarda Kovid-19, gerekli ilaçlar verilmesine rağmen çok ağır seyrediyor. O yüzden gebe hastalarımızda kayıplar yaşayabiliyoruz" dedi.

Çelik, "Kaybettiğimiz gebe hastalarımız oldu. Önce geride kalan bebek ve aile aklımıza geliyor. Empati yapıyoruz. Ekip için çok travmatik oluyor. Vefatlarından sonra aile de perişan oluyor ama en çok bebeğini görememesine üzülüyoruz. Gebe hastalarımızın bilinci açıksa, makineye bağlı değil, solunumu biraz daha rahatsa hiç değilse bebeğinin resmini görmesine izin veriyoruz ama anneyi kaybettiğimiz zaman resmen yıkım yaşıyoruz. Aile zaten bizden çok daha kötü oluyor" dedi.

Çelik, "Aşı olsak da koruma tedbirlerine devam etmemiz gerekiyor. Gebelerimize topluluğa gidecekleri zamanlarda mutlaka koruyucu tedbirlere devam etmelerini öneriyorum. Çocuk hastalarımız da gelmeye başladı. Onlarda da benzer rehavet var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşıları hamilelere de uygulanıyor. Kadın doğum uzmanınızla görüştükten sonra randevu alarak aşı yaptırabilirsiniz. Aşıların hamilelerde ekstra bir yan etki yapmadığı ifade ediliyor.

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