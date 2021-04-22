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Sağlık Hamileler korona aşısı olabiliyor mu?
Sağlık

Hamileler korona aşısı olabiliyor mu?

Hamilelere korona aşısı yapıyorlar mı? Koronavirüs salgınında 3.pik yaşanıyor. Artan vakalar sebebiyle özellikle gebeler aşı olmalarının mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, hamilelere öncelikli aşı yapılıyor mu? Kime korona aşısı yapılıyor? Hamileler korona aşı randevusu alabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:35:00 -
Hamileler korona aşısı olabiliyor mu?

Ülkemizde ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi.  İlk günden bugüne salgına karşı büyük bir mücadele veriliyor. Son dönemde ise mutasyonun da etkisiyle ülkemizde vakalar artmaya başladı. Özellikle gebeler aşı randevusu almalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, hamilelere korona aşısı yapılıyor mu?

Hamileler korona aşısı olabiliyor mu?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerin salgından korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Buyru, “Gebelikte enfeksiyon hastalıklarının daha ağır geçtiğini biliyoruz. Buna viral enfeksiyonların tümü dahil. Kovid-19 başlangıçta gebelerde çok ağır semptomlarla seyretmiyordu. Bunu, gebelik hormonlarının, özellikle kadında daha yüksek olan progesteron hormonunun etkisiyle kısmen açıklamak mümkün. Çünkü ölüm oranlarına baktığımızda da kadınların erkeklere göre daha şanslı olduğunu görüyorduk. Bunu kadınlık hormonlarının etkisiyle açıklıyorduk. Son zamanlarda maalesef bu fark ortadan kalktı. Özellikle de gebeler etkileniyor. Vefatlara daha sık rastlıyoruz. Bu durum virüsteki mutasyonlara bağlı olabilir” dedi.

Prof. Dr. Faruk Buyru, “Gebelerde, bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle basit denebilecek bir grip enfeksiyonu ölümcül seyredebilir. O nedenle gebelerin koruma önlemlerine mutlak suretle uymaları ve toplu yerlerden kaçınmaları gerekmekte. İmkan varsa en önemli şey aşı yaptırmaları. Şu anda sağlık çalışanları ve öğretmenler bu imkandan yararlanıyorlar. Ya da kronik hastalığı olan gebeler aşı yaptırabiliyorlar. Mümkünse, aşı yaptırmaları hem kendileri hem bebekleri için koruyucu olacaktır” diye konuştu.

Alman aşısı mı Çin aşısı mı sorusuna işe Buyru, "Gerek BioNTech gerek Sinovac aşısının gebelere güvenle yapılabileceğini söyleyebiliriz. BioNTech verilerini yayınladı. Sinovac ile ilgili veri yok ama inaktif aşı olduğu için olumsuz bir etkisi olmadığını söylemek mümkün. Koruyucu olduğu da ortaya kondu. Keşke gebeler de öncelikli gruba dahil edilip, aşı yapılabilse. Bu, doğacak bebek açısından da önemli çünkü antikorlar bebeğe geçip onu da koruyor. Anneyi de gebeliği süresince ağır hastalıktan ve hastalığın ölümcül olmasından büyük ölçüde koruyacaktır” dedi.

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