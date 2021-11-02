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Sağlık Hamileler için kritik "aşı" açıklaması
Sağlık

Hamileler için kritik "aşı" açıklaması

Doktorlar, Delta varyantının hamile kadınlarda ciddi seyrettiğini, bu nedenle hamileliğin her haftasında aşılama önerdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:21:00 -
Hamileler için kritik "aşı" açıklaması

9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Okyay, Delta varyantının hamile kadınlarda ciddi seyrettiğini, bu nedenle hamileliğin her haftasında aşılama önerdiklerini söyledi. Türkiye’de de koronavirüs salgını ilk çıktığında hamilelere ilk 12 hafta sonrasında aşı önerildiğini hatırlatan Okyay, elde edilen bulgular neticesinde bu tavsiyenin değiştiğini belirtti. Hamileliğin sonlarına doğru aniden bebeğin suyunun azalması, solunum sıkıntılarının artması, ani bebek kayıpları gibi problemlerle yüz yüze geldiklerini ifade eden Okyay, “Gebelik, bağışıklık sisteminde değişikliğe sebep olabiliyor. Hem anne hem de bebek açısından istenmeyen tablolara yol açabiliyor. İşte aşı bu istenmeyen durumları önlüyor” dedi. Okyay, aşılanan ve aşılanmayan grup arasında büyük fark olduğunu aktararak sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

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