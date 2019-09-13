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Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacılar batıyor!

Pendik’de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı magandaların dükkanları müşteri olmayışından dolayı kapanmaya başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:25
Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacılar batıyor!

Pendik’te geçtiğimiz günlerde trafikte hamile kardeşlere dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava dükkanları olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca’taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı.

"Olan çalışanlara oldu"

Vatandaşlar ise "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3-5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:25
  1. baklavacılar
  2. seyidoğlu
  3. hamile kadın
  4. saldırı

YORUM YAZ

  • Mustafa33Mustafa336 dk önce
    Güzel haber tesekurler
  • SeyfullahSeyfullah12 dk önce
    Atalarımız ne buyurmuş öfke ile kalkan zarar ile oturur muş
  • EymanEyman15 dk önce
    Toplumsal saygısızlık ve yozlaşmanın en etkili çözümü yine toplumsal duyarlılıktır.Çevre sakinlerinin bu davranışını kutlarım.
  • ahmetahmet18 dk önce
    ne cok cikarilacak ders var herkes icin
  • serhatserhat24 dk önce
    az bile 
  • AsyaAsya25 dk önce
    Beter olsun magandalar

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