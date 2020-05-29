Hamile kadını yol ortasında bırakmıştı! O taksici hakkında şaşırtan karar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 21 yaşında Suriye uyruklu Ayşe Haşim’i doğum yapmak üzereyken aracından indiren taksi sürücüsü M.B. hakkında savcılık kararı açıklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan kararda Ayşe Haşim’in taksi içerisinde doğum yaptığı, aracın içerisinin kanlandığını gören ticari taksi sürücüsü M.B.'nin ise sinirlenerek, herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmaksızın, sözlü olarak, ısrarla, doğum yapan kadını, bebeği ile birlikte taksiden inmemeye zorladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında taksi sürücüsü M.B.’nin doğum yapan anne ve yeni doğan bebeğini, en yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna götürmesi veya ambulans gelene kadar taksi içerisinde bekletmesi gerekirken, taksiden indirerek, annenin ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokarak Türk Ceza Kanunu'nun 98/1. Maddesinde yazılı, ‘Yardım Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek’ suçuna işlediği ifade edildi.

Ev hapsi verildi

M.B. hakkında sevk edildiği Gebze nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, savcılık talebi doğrultusunda konutunu terk etmemek suretiyle ev hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği, savcılık tarafından olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

Önceki gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşiyle birlikte bir yandan doğum sancısıyla uğraşan hamile kadın, taksi sürücüsünün zorlaması sonrasında kanlar içinde araçtan inmişti. Başlayan doğumu sokakta sürdürmek zorunda kalan genç anneye ise eşi ve komşuları yardım etmişti.

Takside başlayan ve sokakta devam eden doğum sonrası kordon bağı ile anneden ayrılmayan bebeği eve taşıyan komşuları, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istemişti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve bebeği ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Buradan Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan anne sağlıklı doğan bebeği ile bugün taburcu olmuştu.

Genç annenin takside yaşadığı doğum anları ise bir vatandaş tarafından kaydedilmişti. Görüntülerde taksiden kanlar içinde inen anne, komşularının yardımı ile evin arka kısmına giderek doğuma devam ediyor. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve bebeğini alarak hastaneye kaldırıyordu.