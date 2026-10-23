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Yerel Hamile kadını bıçaklayan şahıs tutuklandı
Yerel

Hamile kadını bıçaklayan şahıs tutuklandı

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Hamile kadını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşanan tartışma sonrası 4 aylık hamile kadını bıçakla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan telefon bayisinde meydana gelen olayda ağır yaralanan Berna A.’nın Bursa Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mağazada çalışan Berna A. ile cep telefonu satın alan M.U. arasında, satın alınan telefonun iade edilmesi konusunda tartışma çıktı. İddiaya göre, sabah saatlerinde aldığı telefonu aynı iş yerine getirerek iade etmek ve ödediği parayı geri almak isteyen M.U., olumsuz yanıt alınca sinirlenerek iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen zanlı, Berna A.’ya bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yakalanan M.U., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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