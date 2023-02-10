  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belediye çalışanı, deprem yardımını çaldığı iddiasıyla tutuklandı! 'Bu zihniyet bizden değil'

Asrın felaketinde yürek yakan görüntü!

THY tonlarca yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

Başkan Erdoğan yapılacak kira yardımı tutarını açıkladı

Afet bölgesinden seslenen vatandaş 'Böyle bir şey olmaz' diyerek isyan etti!

Enerji için müthiş olay! Avrupa'nın en yüksek barajı 5.000 güneş paneliyle böyle donatıldı! Bu kadar enerji sağlayacak

Hatay bir yana kalan 9 il bir yana! İBB'de yardım ayrımcılığı

Bakanlık duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Depremzedelere kira yardımı

Özgür Demirtaş Özlem Gürses'in yayınında isyan etti! 'Devlet deprem bölgesinde inanılmaz çalışıyor Allah razı olsun'
Gündem Hamile kadın 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Gündem

Hamile kadın 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 23:53:00 - 2023-02-10 23:57:24
Hamile kadın 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, polis özel harekat ekipleri ve çeşitli STK'lerin arama kurtarma ekipleri, Hilmi Kutlubay Caddesi'nde bulunan Zeynep Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan hamile Zahide Kaya ile iletişim kurdu. Kaya, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 115. saatinde kurtarılan, ilk olarak serum takılan ve oksijen desteği verilen Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaya'nın yakınları, alanda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin'e sarılarak teşekkür etti.

Yaklaşık 1 saat önce Zahide Kaya'nın 6 yaşındaki kızı K. de kurtarılmıştı.

Saraybosnalı çocuklardan duygulandıran deprem notu!
Saraybosnalı çocuklardan duygulandıran deprem notu!

Dünya

Saraybosnalı çocuklardan duygulandıran deprem notu!

Deprem bölgesinde Mehmetçik 24 saat görevde
Deprem bölgesinde Mehmetçik 24 saat görevde

Gündem

Deprem bölgesinde Mehmetçik 24 saat görevde

İstanbul'dan deprem bölgelerine yardımlar aralıksız devam ediyor
İstanbul'dan deprem bölgelerine yardımlar aralıksız devam ediyor

Gündem

İstanbul'dan deprem bölgelerine yardımlar aralıksız devam ediyor

Depremde vefat eden 7 kuzen Şanlıurfa'da toprağa verildi
Depremde vefat eden 7 kuzen Şanlıurfa'da toprağa verildi

Gündem

Depremde vefat eden 7 kuzen Şanlıurfa'da toprağa verildi

İhsan Şenocak Hoca anlattı! Deprem bize neleri öğretti?
İhsan Şenocak Hoca anlattı! Deprem bize neleri öğretti?

Gündem

İhsan Şenocak Hoca anlattı! Deprem bize neleri öğretti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23