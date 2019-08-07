Hamile eşini bıçaklayan kişi tutuklandı Antalya'da hamile eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı, kadın ve bebeğinin ise hayati tehlikesi sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da 7 aylık hamile eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İddiaya göre, 3 Ağustos'ta Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ç. ile 7 aylık hamile eşi Zehra Ç. arasında "kıskançlık" tartışması yaşandı. M.Ç, telefonunu incelediği eşini, başka bir erkekle fotoğrafının olduğu gerekçesiyle 9 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, M.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı eş, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Olaydan sonra ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zehra Ç. ile bebeğinin ise hayati tehlikeyi atlatamadıkları bildirildi.









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