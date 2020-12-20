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Aktüel "Hamidiye Çeşmesi"nin kalıntılarına ulaşmak için Diyarbakır'da kazı yapılıyor
Aktüel

"Hamidiye Çeşmesi"nin kalıntılarına ulaşmak için Diyarbakır'da kazı yapılıyor

Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt: - "Temennimiz kalıntılara ulaşıp çeşmeyi ilimizin tarihine kazandırabilmek"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:19:00 -
"Hamidiye Çeşmesi"nin kalıntılarına ulaşmak için Diyarbakır'da kazı yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Osmanlılar döneminde 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılında Diyarbakır'da "Hamidiye Sanayi Mektebi" ile birlikte inşa edildiği düşünülen "Hamidiye Çeşmesi'nin kalıntılarına ulaşmak için kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Müze Müdürlüğünün uzman arkeologları gözetiminde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kullanılan tarihi binanın batısında yapılan kazı çalışmalarının 10 gün sürmesi planlanıyor.

- Çeşme, tarihi fotoğrafta yer alıyor

Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt, AA muhabirine, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun konuyla ilgili kararı ve Vali Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda Müze Müdürlüğünün denetiminde kazı çalışmalarına başlandığını söyledi.

Çeşmeyle ilgili arşivlerde yer alan fotoğraf ile kısıtlı bilgilerle yola çıktıklarını dile getiren Yurt, "Müze Müdürlüğümüzün uzman personeli gözetiminde çalışmalara başladık. Çalışmalar bizim denetimimizde titizlikle yürütülüyor." dedi.

Yurt, daha önce alt yapı çalışmalarında çeşmenin kalıntılarının tahrip edildiğinin düşünüldüğünü, buna rağmen bir umutla çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılında Diyarbakır'da "Hamidiye Sanayi Mektebi" ile birlikte inşa edildiği düşünülen "Hamidiye Çeşmesi'nin yıkım tarihi ile ilgili ellerinde net bir bilginin bulunmadığını vurgulayan Yurt, şöyle konuştu:

"İnternetteki fotoğraflarda çeşmenin kare kaide üzerine dört mermer sütunla çevrildiği görülüyor. İki renkli taştan inşa edilen kaide üzerine konik, prizmal anlamında yükselip üzerinde de saat yapılmış. Çeşmenin 120 yıl önce Hamidiye Sanayi Mektebi ile inşa edildiğini tahmin ediyoruz."

Vali Karaloğlu ile kentte ivme kazanan bir kültür atılımının yaşandığına dikkat çeken Yurt, "Surlar ve birçok tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kazının ikinci gününde 80 santimetre derinliğe indik. Temennimiz kalıntılara ulaşıp çeşmeyi ilimizin tarihine kazandırabilmek." ifadelerini kullandı.

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