Hamdi Alper Kolukısa kimdir? Hamdi Alper Kolukısa İETT Genel Müdürlü mü oldu?

İETT'nin yeni genel müdürü son dakika belli oldu. Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığına seçilmesinden sonra İBB’de atamalar da devam ediyor. İETT Genel Müdürü görevinden 4 Eylül’de istifa eden Ahmet Bağış'ın yerine Hamdi Alper Kolukısa atandı. Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği, UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yapan Hamdi Alper Kolukısa kimdir? Hamdi Alper Kolukısa hangi görevlerde bulundu? İşte Hamdi Alper Kolukısa hayatı, biyografisi.

Hamdi Alper Kolukısa, 1979 yılında Tokat İli Zile ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Kolukısa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesi ile mezun oldu.

Kolukısa Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı. Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda, 2014 – 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yapan Kolukısa, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği, UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yapıyordu.

Kolukısa, Ulaştırma Bakanlığı tarafından sınavla verilen ÜDY ( Ulaşım Üst Düzey Yönetici) Belgesi sahibi.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce biliyor.