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Gündem Hamdi Alkan'ın eski eşinden skandal adım! İyi halt ettin
Gündem

Hamdi Alkan'ın eski eşinden skandal adım! İyi halt ettin

Hamdi Alkan ile olan 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde bitiren sanatçı Selen Görgüzel'den tepki çeken bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 12:36:00 -
Hamdi Alkan'ın eski eşinden skandal adım! İyi halt ettin

 

Hamdi Alkan ile olan 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde bitiren sanatçı Selen Görgüzel'den tepki çeken bir adım geldi. Uzun süredir ünlülerin gözde estetik ürünü olan sünnet derisinden elde edilen kök hücrelerin cilde enjekte edilmesi ile yapılan estetiği Seren Serengil'den sonra Selen Görgüzel de yaptırdı.

Özel bir klinikte sünnet çocuklarının sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyleyen Görgüzel, "Anlatsam inanmazsınız. Böyle bir yöntem gelişmiş. Sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor. Ben de bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım" diyerek sanki iyi bir halt etmiş gibi bir de açıklama yaptı.

 

 

 

 

 

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