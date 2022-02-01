  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hamburg'ta okula operasyon! Güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti
Dünya

Hamburg'ta okula operasyon! Güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti

Almanya’nın Hamburg kentinde okula silahlı bir kişinin girdiği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirildi. Polis okula yapılan aramada şüphelinin izine rastlamazken, arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 22:19:00 -
Hamburg'ta okula operasyon! Güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti

Almanya’nın Hamburg kentinin Jenfeld ilçesinde bulunan Otto-Hahn-Schule adlı okulda silahlı saldırı paniği yaşandı. Çevredekilerin bir kişinin sırt çantasından silah çıkardığını ve ardından okula doğru yürüdüğü ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, bin 500 öğrencisi olan okulda polis tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Özel timler tarafından sınıflarda arama yapıldı, öğrencilerin 5 saat boyunca dışarı çıkmasına da izin verilmedi. Ambulans ve sağlık ekiplerinin de hazır beklediği operasyonda yetkililer, silahlı olduğu belirtilen şahsın izine rastlamazken, okula girip girmediğinin de kesin olarak bilinmediğini bildirdi.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Jenfeld'deki Otto Hahn Okulu'nda büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okula girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz" denildi. Silahlı olduğundan şüphelenilen gencin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay