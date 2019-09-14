Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev yapımı hamburger tarifi

'Hızlı yemek' kültürü ülkemizde son yıllarda bir hayli artış gösterdi. Özellikle gençler fast food olarak tabir edilen gıdaları tüketerek sağlıksız beslenme alışkanlıklarını her geçen gün geliştiriyor (!) Bu gıdalar obeziteden, şeker hastalığına kadar birçok hastalığı tetikliyor. Peki, anneler olarak evlatlarımızın daha sağlıklı beslenmesi için neler yapabiliriz? İşte, hamburger olmadan karnı doymayan gençler için şahane bir tarif. Peki, Hamburger nasıl yapılır?

Ev yapımı hamburger tarifi

Malzemeler:

Köftesi için:

500 gram dana döş kıyma

500 gram dana antrikot kıyma

250 gram dana kol kıyma

50 gram kuyruk yağı

Tuz

Karabiber

Servis için

Marul

Domates

Turşu

Hamburger ekmeğini satın alabileceğiniz gibi evinizde leziz ekmekler de hazırlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin.

İşe kuyruk yağını keserek başlayın.

Küçük parçalar halinde kestiğiniz kuyruk yağını bir kaseye alın.

Kuyruk yağının içerisine köfte malzemelerin hepsini ekleyin ve güzelce yoğurun.

Kıyma kıvam alınca, köftelere şekil verin.

Köfteleri bir süre dolapta beklettikten sonra az yağda kızartın.

Arzu ederseniz köftenizi yağsız ızgara tavada da kızartabilirsiniz.

Köfteleriniz hazır olduğunda hamburgerlerinizi domates, marul, turşu ve dilediğiniz malzemelerle birleştirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.