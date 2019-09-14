0553 313 94 23

Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev yapımı hamburger tarifi

'Hızlı yemek' kültürü ülkemizde son yıllarda bir hayli artış gösterdi. Özellikle gençler fast food olarak tabir edilen gıdaları tüketerek sağlıksız beslenme alışkanlıklarını her geçen gün geliştiriyor (!) Bu gıdalar obeziteden, şeker hastalığına kadar birçok hastalığı tetikliyor. Peki, anneler olarak evlatlarımızın daha sağlıklı beslenmesi için neler yapabiliriz? İşte, hamburger olmadan karnı doymayan gençler için şahane bir tarif. Peki, Hamburger nasıl yapılır?

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:33
Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev yapımı hamburger tarifi

'Hızlı yemek' kültürü ülkemizde son yıllarda bir hayli artış gösterdi. Özellikle gençler fast food olarak tabir edilen gıdaları tüketerek sağlıksız beslenme alışkanlıklarını her geçen gün geliştiriyor (!) Bu gıdalar obeziteden, şeker hastalığına kadar birçok hastalığı tetikliyor. Peki, anneler olarak evlatlarımızın daha sağlıklı beslenmesi için neler yapabiliriz? İşte, hamburger olmadan karnı doymayan gençler için şahane bir tarif. Peki, Hamburger nasıl yapılır?

Ev yapımı hamburger tarifi

Malzemeler:

Köftesi için:

  • 500 gram dana döş kıyma
  • 500 gram dana antrikot kıyma
  • 250 gram dana kol kıyma
  • 50 gram kuyruk yağı
  • Tuz
  • Karabiber

Servis için

  • Marul
  • Domates
  • Turşu

Hamburger ekmeğini satın alabileceğiniz gibi evinizde leziz ekmekler de hazırlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin.

İşe kuyruk yağını keserek başlayın.

Küçük parçalar halinde kestiğiniz kuyruk yağını bir kaseye alın.

Kuyruk yağının içerisine köfte malzemelerin hepsini ekleyin ve güzelce yoğurun.

Kıyma kıvam alınca, köftelere şekil verin.

Köfteleri bir süre dolapta beklettikten sonra az yağda kızartın.

Arzu ederseniz köftenizi yağsız ızgara tavada da kızartabilirsiniz.

Köfteleriniz hazır olduğunda hamburgerlerinizi domates, marul, turşu ve dilediğiniz malzemelerle birleştirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:33
  1. Hamburger nasıl yapılır?
  2. ev yapımı hamburger tarifi
  3. klasik hamburger tarifi
  4. evde hamburger menü
  5. hamburger malzemeleri
  6. tarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şerifoğulları;"Kanal Boyu Projemizde artık sona geliyoruz"
    1. Başkan Şerifoğulları;"Kanal Boyu..
    2. Denizde doluya tutuldular nereye..
    3. Diyarbakır’da annelere eski bakandan..
    4. ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin..
    5. Ünlü Şef Akkor’dan Gaziantep mutfağına..
    6. Hong Kong’ta Pekin yanlıları da sokağa..
    7. Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor
    8. Bitlis’te ‘Teröre Lanet’ yürüyüşü
    9. Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya:..
    10. Cinsel istismarcı jandarma denetiminde..
    11. Dünyanın en güçlüleri Ankara'da
    12. PAÜ“II.Uluslararası Eğitimde ve..
    13. Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üyelik..
    14. 20’den fazla aracın küle döndüğü..
    15. Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev..
    16. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    17. Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    19. Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
    20. İran'da hapse mahkum edilen..
    21. Başkan Yılmaz, veteran sporcularla..
    22. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Vali..
    23. Somaliland Berbera Havalimanı’nı..
    24. Trump duyurdu: Usame bin Ladin'in oğlu..
    25. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    26. Başkan Aktaş’a öğrencilerden sürpriz..
    27. Teröristbaşı Netanyahu son kozlarını..
    28. Kayseri’de kaza: 2 yaralı
    29. Çankırı'nın ardından Çanakkale'de..
    30. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'na doğru
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...