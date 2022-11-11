Hamburger, Ekrem’in iştahını kabarttı!

6’lı masanın potansiyel adayı gibi davranan ve ABD ile İngiltere’ye yaptığı FETÖ gölgesindeki icazet seferlerinden onay alamayıp, hamburger yemekle yetinen Kılıçdaroğlu’nun aradığı desteği bulamaması, İBB Başkanı İmamoğlu’nun adaylık yarışındaki iştahını kabarttı.

Kılıçdaroğlu’nun “Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” çağrısı sonrası adaylık umudunun yitirerek, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” şeklindeki açıklamasıyla CHP liderine biat eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fondaş Halk TV’de yaptığı “Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim” açıklamasıyla yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Hayaller koalisyon gerçekler kaos

Sözde Türkiye’ye umut olacaklarını iddia eden ve seçime 7 ay kaldığı halde henüz ortak bir isim üzerinde uzlaşamayan zillet paydaşları arasında yaşanan adaylık kaosu sürüyor.

İP lideri Meral Akşener’in rotayı ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan yana kırdığı, Gelecek Partililerin, “Erdoğan ile Yavaş kalırsa yeniden Erdoğan’a oy veririm” dediği, Temel Karamollaoğlu’nun “yıpranır” gerekçesiyle adayın isminin açıklanmasını istemediği,

Ali Babacan’ın ortak aday çıkmadığı takdirde kendisinin aday olacağını söylediği 6’lı masadaki adaylık krizi devam ederken, CHP’de kılıçlar bir kez daha çekildi. Masanın doğal adayı gibi davranan ve ABD ile İngiltere’ye yaptığı FETÖ gölgesindeki icazet seferlerinden eli boş dönen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “hamburger yemeye gittik” şeklindeki açıklaması, sonrası adaylık umudunun yitirerek, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” şeklindeki açıklamasıyla CHP liderine biat eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fondaş Halk TV’de yaptığı açıklamada yeniden adaylığa göz kırptı.

İmamoğlu, Halk TV’de yaptığı açıklamada, “Partilerin yetkilileri ile konuşuyorum. Teknik konularda katkı sunuyorum. Farklı mekanizmalarla sürecin içerisindeyim. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. Başından beri. Kurulduğu andan beri” açıklamasıyla aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Millete koalisyon vaat ettikleri halde henüz kendi aralarında uzlaşamayan zillet ittifakındaki adaylık kaosunu Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat, “CHP lideri Kılıçdaroğlu, kaset skandalı sonrası aday olmayacağını söylediği halde ani bir manevrayla başkanlık koltuğuna oturmuştu. Benzer bir manevrayı şimdilerde İBB Başkanı İmamoğlu deniyor.

Beceriksizliği ve skandallarla sonuçlanan Karadeniz gezisi sonrası adaylık iddiasından vazgeçen ve “yanındayım genel başkanım” diyerek Kılıçdaroğlu’na biat eden İmamaoğlu’nun adaylık iştahı, Bay Kemal’in şaibeli icazet seferlerinde yediği hamburgerlerden sonra açılmışa benziyor. Önceki gün çıktığı fondaş kanalda adaylık sinyali verdi. Tabii CHP’li yöneticilerin bu tür davranışları, tabanın tuvalet terliğine bile oy verebileceğini açıklamasından kaynaklanıyor. Tabanın gerçekleri sorgulamaması ve gözlerini bürüyen Erdoğan düşmanlığı, baştakilere diledikleri gibi açıklama yapma özgürlüğü veriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Sayın Erdoğan karşısında hangi tuvalet terliğini ya da ibriğini aday gösterirlerse göstersinler, kimi aday seçtiklerinin hiçbir önemi olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP hiziplerin partisi

GENAR Başkanı İhsan Aktaş ise, “CHP geleneksel olarak hizipçi bir parti ve hiziplerin mücadelesi bitmez. Bazen başkanlar vazgeçse yanındakiler vazgeçmez. Aslında fiilen entelektüel tarafa ve medya içerisinde çatışmalara ve savaşa bakarsanız, hem Kılıçdaroğlu’nun hem de İmamoğlu’nun adaylık iddiası devam ediyor.

Tabii ki o Karadeniz gezisinin etkisinin de payı var ama CHP’lilerin bir adamı gözden düşürme, yok etme kapasitesi çok yüksek. Hatırlayın Muharrem İnce’yi tam da parti kuruduğu süreçte ‘saraya giden adam’ iddiasıyla yokluğa, yalnızlığa mahkum ettiler. Şu an kim aday olsun sorusunda, Cumhurbaşkanından sonra Kılıçdaroğlu geliyor. Ondan sonra Mansur Yavaş ve Meral Hanım.

6’lı ittifak içerisinde en az kamuoyu desteği olan İmamoğlu. İmamoğlu tanındıkça, gerileyen bir figür. Şu an masadakiler ya da millet ittifakı, ‘kimin aday olacağı’ ile ilgili tartışırken, milletin rotası daha çok cumhur ittifakından yana dönmüş durumda. Giderek, 6’lı masadaki adaylık tartışmaları daha anlamsız hale gelecek gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.