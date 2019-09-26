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Hamburger ekmeği nasıl pişirilir? Ev yapımı hamburger ekmeği tarifi

Hamburger çok sevilen fastfoodlardan. Bu sevilen fastfood ürününü evde daha saplıklı ve daha lezzetli bir şekilde yapmak isteyenler işe hamburger ekmeği yapımından başlarlar. Peki, hamburger ekmeği nasıl yapılır?

26 Eylül 2019 Perşembe 00:32
Hamburger ekmeği nasıl pişirilir? Ev yapımı hamburger ekmeği tarifi

Hamburger çok sevilen fastfoodlardan. Bu sevilen fastfood ürününü evde daha saplıklı ve daha lezzetli bir şekilde yapmak isteyenler işe hamburger ekmeği yapımından başlarlar. Peki, hamburger ekmeği nasıl yapılır?

Hamburger ekmeği nasıl pişirilir?

Malzemeler;

-1 su bardağı ılık süt
-Yarım su bardağı ılık su
-1 yumurta
-1 çorba kaşığı tereyağı
-Yarım çay bardağı sıvı yağ
-1 paket kuru maya
-1 çorba kaşığı toz şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
-5 su bardağı un

Üzeri için;

-1 yumurta sarısı
-Beyaz susam

Hamburger ekmeği nasıl yapılır?

-Öncelikle süt, şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın.

-Ardından tuz ve un haricinde tüm malzemeyi ekleyin ve çırpmaya devam edin.

-Ardından unu yavaş yavaş ekleyin ve tuzunu ilava edin.

-Hamuru, ele yapışan yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

-Son olarak hamurun üstünü streç film ile kaplayın ve ılık bir yerde 40 dakika mayalanması için bekletin.

-Mayalanan hamuru, un serpilmiş tezgaha alın ve havasını almak için yoğurun.

-Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin.

-Bu malzemeden toplan 8 adet hamburger çıkabilir.

-Yaptığınız bezeleri tepsiye dizin ve 15 dakika üzerini örtüp bekletin.

-Tepsi mayasını aldıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, beyaz susamları serpin.

-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

-Fırından alınca yeniden üzerini örtün ve hamburgerlerinizi dinlendirin.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 00:32
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