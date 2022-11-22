Hamburg İslam Merkezi, Şura’dan ayrıldı

Almanya’nın Hamburg eyaletindeki Hamburg İslam Merkezi (IZH), Hamburg İslam Toplulukları Konseyi’ndeki (Hamburg Şurası) üyeliği sonlandırdı. Bundan önce Hamburg Şurası’nın (Schura Hamburg) yönetim kurulundan ayrılan IZH’nın üyelik statüsünü görüşmek amacıyla dün gerçekleştirilen Şura toplantısında kamuoyunda IZH’ye yönelik devam eden eleştiriler nedeniyle IZH, Şura’daki üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Oy çokluğu ile kabul edilen bu kararla ilgili Hamburg Şurası Başkanı Fatih Yıldız, “Kolaya kaçmadık ve IZH’nın üyeliğiyle ilgili çok sayıda istişarelerimiz oldu. Bu istişarelerde IZH’nın Şura’dan ayrılmasına yönelik bir neticeye varıldı.” açıklamasında bulundu.

İslama yapılan saldırılar kesinlikle kabul edilemez

IZH’ya yönelik eleştirilerin yapıcı bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Hamburg Şurası Başkan Yardımcısı ve Irkçılıkla Mücadele Sorumlusu Özlem Nas, “Kur’an-ı Kerim yakılması, cami saldırıları şeklinde verilen fiziki ve maddi zarar, nefret söylemleri gibi IZH’ya yöneltilen düşmanlık eylemleri eleştiri biçimi olarak kesinlikle kabul edilemez ve şehrimizde yer verilmemelidir.” ifadelerinde bulundu.

İran’da devam eden şiddetli protestolar karşısında, Hamburg İslam Merkezi (IZH) hakkındaki tartışmalara bir yenisi eklenmişti. Hamburg Parlamentosundaki partiler, Hamburg İslam Merkezi’nin İran hükümetinin siyasi uzantısı olduğu iddiasıyla eyaletteki Müslümanları temsil eden ve eyaletle devlet anlaşması kapsamında işbirliği içinde olan Hamburg Şurası’ndan çıkarılmasını talep ederken, Federal Meclis IZH’nın yasaklanması hakkında tartışıyor.