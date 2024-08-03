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Dünya Hamas'tan yeni lider açıklaması! Süreç başladı
Dünya

Hamas'tan yeni lider açıklaması! Süreç başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 23:15:00 -
Hamas'tan yeni lider açıklaması! Süreç başladı

Gazze'deki direnişin temsilcisi Hamas, yeni lider seçme sürecinin başladığını duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı dün Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.

Doha'da cenaze töreni için katılım sağlayan liderleri Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal karşılamıştı.

HAMAS'TAN 'YENİ LİDER' AÇIKLAMASI

Hamas, eski lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından hareketinin yeni liderini seçmek için geniş kapsamlı bir istişare süreci başlattığını duyurdu.

Öte yandan kamuoyunda yer alan birçok açıklamada yeni lider olarak gözler Halid Meşal'e çevrildi. Haniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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HALİD MEŞAL KİMDİR?

Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad köyünde doğdu. Kuveyt Üniversitesi'nde fizik öğrenimi gördü. Öğrenciliği sırasında yürüttüğü öğrenci liderliği ile Yaser Arafat ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin Sorunu'ndaki üstünlüğüne karşı çıktı. Bu amaca yönelik olarak Filistinli Öğrenciler Birliği adlı öğrenci grubunun liderliği için El Fetih'le rekabet eden İslamcı Hak Bloğunu kurdu.

1983'te Filistin İslami hareketinin bir Arap ülkesinde kapalı bir toplantı yaptı. Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Filistinli mültecilerin katıldığı toplantı Hamas'ın kuruluşu yolunda bir kilometretaşı oldu. 1987'de Hamas'ın kurulmasından sonra örgütün Kuveyt temsilciliğini üstlendi.

1991'de Kuveyt'ten Ürdün'e taşındı. Eylül 1997'de İsrail gizli servisi Mossad'ın düzenlediği bir suikast girişimini atlattı. Ürdün'ün 1999'da Hamas liderliğini ülkeden çıkarmasından sonra Suriye'nin başkenti Şam'a geçti. 2012 Arap baharıyla karışan Şam'ı da terkeden Halid Meşal, Katar'da yaşamaktadır. Halid Meşal çeşitli zamanlarda Türkiye'ye gelerek Filistin meselesi hakkında konuşmalar yapmaktadır.

2004'te Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'nin İsrail tarafından düzenlenen bir füze saldırısında öldürülmesinden sonra yerini alan Abdülaziz El Rantisi, Meşal'ın halef olarak seçildiğini açıklamıştı.

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