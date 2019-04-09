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Hamas'tan Ummanlı bakanın skandal 'İsrail' çağrısına sert tepki!

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Arap ülkelerinden İsrail’e geleceği ve korkuları konusunda güvence vermelerini isteyen Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi’nin açıklamalarını kınadı.

09 Nisan 2019 Salı 00:10
Hamas'tan Ummanlı bakanın skandal 'İsrail' çağrısına sert tepki!

Hamas, bugün (8 Nisan Pazartesi) konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Ummanlı bakanın garip tavrı karşısında şoke olduklarını belirterek, Yusuf Bin Alevi’nin açıklamalarının gerçeklerle ve tarafsız mantıkla bağdaşmadığını ifade etti.

Hangi siyasi ve ahlaki mantıkla kurbanın celladına ve işgalciye geleceğiyle ilgili güvence vermesi isteniyor?” diyen Hamas, işgal rejiminin bölgedeki en güçlü ordulardan birine sahip olduğunu, Filistin halkına yönelik sistematik katliam ve yıkım yaptığını söyledi.

Hamas, İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiğini, Kudüs’ü Yahudileştirmeye çalıştığını, kutsal mekanları kirlettiğini, bölgenin tamamını tehdit ettiğini, uluslararası hukuku hiçe saydığını hatırlattı.

Ummanlı Bakandan skandal çağrı

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, Ürdün’ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’e Ortadoğu’da tehdit altında olmadığı güvencesi verilmesi çağrısında bulundu.

Ummanlı bakan, “İsrail’in bu yanlış tehdit algısından kurtulması için Filistinlilerin de İsrail’e yardımcı olmaları gerekir” dedi.

İşgal rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yıl Ekim ayında Umman’ın başkenti Maskat’ı ziyaret etmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

 

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 00:10
  1. Yusuf Bin Alevi
  2. Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi
  3. Hamas
  4. İslami Direniş Hareketi

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