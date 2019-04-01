Hamas’tan Türkiye’deki seçimlere ilişkin açıklama

Hamas, Türkiye’deki mahalli idareler seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kazanan tüm partiler tebrik etti. Yapılan açıklamada, seçimlerin Türk halkının ne kadar medeni olduğunun göstergesi olduğu ifade edildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas tarafından, Türkiye’deki yerel seçimler hakkında yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının mahalli seçimlerdeki başarısı tebrik edildi. Yapılan açıklamada, Türk halkının seçimlere yüksek katılım oranı ve tepkisinin ne kadar medeni olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca AK Parti başta olmak üzere, seçimde kazanan bütün partiler tebrik edilerek, Türkiye’nin refahının istendiği vurgulandı.