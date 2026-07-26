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Dünya Hamas'tan siyonist vahşete sert tepki: Kutsal mekanlara alçak saldırı
Dünya

Hamas'tan siyonist vahşete sert tepki: Kutsal mekanlara alçak saldırı

Yeniakit Publisher
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İşgalci İsrail unsurlarının Batı Şeria’da iki ayrı ibadethaneyi kundaklaması bardağı taşıran son damla oldu. Hamas kanadı, Nablus ve Tulkerim’deki mukaddesat odaklı bu vandalizmi "organize bir faşizm" şeklinde tanımlayarak tüm İslam dünyasını ayağa kalkmaya çağırdı.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde iki caminin İsrailliler tarafından yakılmasını "sistematik faşist bir suç" olarak nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı açıklamada, Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin yakılmasının "sessiz kalınamayacak şekilde İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal" olduğunu belirtti.

İsraillilerin, Tulkerim'in güneyindeki Kur köyünde bir camiyi, Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde ise yapımı devam eden başka bir camiyi aynı gün içinde iki ayrı saldırıyla ateşe verdiğini aktaran Merdavi, saldırıların "dini, ahlaki ve insani tüm değerleri hiçe sayan açık bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Merdavi, söz konusu saldırıların "işgal ve İsraillilerin sergilediği gerileme ve faşizmin boyutunu ortaya koyduğunu" kaydetti.

Filistin halkına camilerini ve kutsal mekanlarını savunmak için harekete geçme çağrısında bulunan Merdavi, Filistinlilerin bu tür saldırılara izin vermeyeceğini ve söz konusu ihlallerin karşısında duracağını belirtti.

Merdavi, İslam ve Arap ülkeleri ile "dünyadaki özgür insanları", İsraillilerin İslami kutsal mekanlara yönelik saldırılarına karşı kararlı bir tutum almaya, saldırıların faillerini ve bu suçların işlenmesini teşvik eden İsrailli yetkilileri takip etmeye çağırdı.

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