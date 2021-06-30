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Dünya HAMAS'tan siyonist işgal rejiminin Abu Dabi'de büyükelçilik açmasına tepki
Dünya

HAMAS'tan siyonist işgal rejiminin Abu Dabi'de büyükelçilik açmasına tepki

HAMAS, işgal rejiminin Abu Dabi'de büyükelçilik açmasına tepki göstererek, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), normalleşme anlaşmasıyla işlediği ulusal günahta ısrar etmesi" olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 01:39:00 -
HAMAS'tan siyonist işgal rejiminin Abu Dabi'de büyükelçilik açmasına tepki

Konuya ilişkin yazılı açılamada bulunan HAMAS Sözcüsü Hazım Kasım, "Siyonist oluşum için Abu Dabi'de bir büyükelçilik açılması, BAE'nin normalleşme anlaşması imzalayarak işlediği ulusal günahtaki ısrarını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı Arap ülkelerinin sözde ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının, işgal rejimini Filistin karşıtı politikalarında cesaretlendirdiğini vurgulayan Kasım, "Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkım operasyonuyla Abu Dabi'deki büyükelçilik açılışı eş zamanlı şekilde gerçekleşti. Normalleşme anlaşmalarının, işgal güçlerini halkımıza ve mukaddesatımıza karşı düşmanlığı tırmandırması için cesaretlendirdiği şeklindeki uyarımızı yineliyoruz." dedi.

işgal rejimi ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

işgal rejiminin Abu Dabi Büyükelçiliği, bugün Dışişleri sözde Bakanı Yair Lapid'in de katıldığı resmi bir törenle hizmete girmişti. 

 

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