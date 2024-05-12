Hamas'tan Netanyahu ve Gazze saldırısı açıklaması! 'Saçma ve bir kısır döngü etrafında dönüyor'

Rişk, Telegram'dan konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rişk açıklamasında "Netanyahu ve ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar saçma ve bir kısır döngü etrafında dönüyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: AA