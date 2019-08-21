Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını unutmadık" mesajı

GAZZE (AA) - Hamas, Mescid-i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir Yahudi tarafından kundaklanarak yakılmasını düzenlediği bir etkinlikle protesto etti. Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler, "Mescid-i Aksa yangınını 50 yıldır unutmadık" ve "Aksa'yı yakanları, kirletenleri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı. Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının yıl dönümünde, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlallerine karşı Filistin halkının öfke mesajını gönderdik. Filistin halkı, Kudüs'teki sistematik planın bir kez daha karşısında olduğunu yineledi." dedi. - "İsrail ateşle oynuyor" Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Mısri, "İsrail, uygulamalarıyla ateşle oynuyor. Kudüs'te işlenen suçlar karşısında halkımız sessiz kalmayacaktır." ifadesini kullandı. Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmıştı.







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