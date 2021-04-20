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Dünya Hamas'tan İsrail'e 'seçim' uyarısı
Dünya

Hamas'tan İsrail'e 'seçim' uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Filistin seçimlerinin engellemesini kabul edilemeyeceğinin İsrail'e bildirildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 01:02:00 -
Hamas'tan İsrail'e 'seçim' uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri,  Hamas'a bağlı el-Aksa kanalına verdiği demeçte, "Hamas işgale (İsrail'e) adayları tutuklayarak seçimleri engelleme yönündeki iradesini kabul etmeyeceğine dair mesaj iletti." dedi.

Seçimlerin ertelenmesinin Filistin'i bir anlaşmazlıklar döngüsüne sokacağı ve bölünmeleri derinleştireceğini belirten Aruri, İsrail'in onayına bırakılmaksızın işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Aruri, Kudüs'teki seçim mücadelesi için Hamas'ın hazır olduğunu, bunun ulusal bir mücadele kıvılcımına dönüşebileceğini ve İsrail'in seçimleri engellemek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

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