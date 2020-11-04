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Aktüel Hamas'tan İsrail askerlerinin Filistinli bir genci şehit etmesine tepki
Aktüel

Hamas'tan İsrail askerlerinin Filistinli bir genci şehit etmesine tepki

Hamas Sözcüsü Abdullah el-Kanu: - "İsrail'in bu yaptığı barbarlıklarını gösteren bir infaz suçudur"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:15:20 -
Hamas'tan İsrail askerlerinin Filistinli bir genci şehit etmesine tepki

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürmesini "işgalcilerin barbarlığını gösteren bir infaz suçu" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullah el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Batı Şeria'da işlediği suçlar, Kudüs'te ev yıkma politikaları, siyonist yapıya karşı halk direnişini artırmayı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Kanu, İsrail'in bu yaptığının, "barbarlıklarını gösteren bir infaz suçu" olduğunu kaydetti.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Bilal Adnan Revacibe, Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara askeri kontrol noktasında, aracından ateş açtığı iddiasıyla İsrail askerlerince şehit edilmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir askeri kontrol noktasında İsrail askerlerine tabancasıyla ateş etmeye çalışan bir Filistinlinin "etkisiz hale getirildiği" kaydedilmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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