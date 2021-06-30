HAMAS’tan İsrail açıklaması: İşgal rejimi artık kendini koruyamadığını ortaya koydu

Heniyye, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren direniş gruplarının, işgal rejimin son saldırıları karşısında elde ettiği zafer ve bunun Filistin davasına yansımasını hakkında İslam ülkelerini bilgilendirme kapsamında Lübnan’ı ziyaret etti.

Lübnan ziyareti kapsamında Heniyye, başkent Beyrut'ta Filistin kamplarında gençlik çalışmaları yürüten dernekler, kültür kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Heniyye, "Kudüs Kılıcı Operasyonu adını taşıyan bu muharebe, israil ordusunun Surların Muhafızı adını verdiği bir savaşa karşıydı. israil’in kullandığı bu isim, hücum değil, savunma konumunda oldukları anlamına gelirken, Filistin direnişinin seçtiği isimde, kararlılık, hücum ve cesaret anlamları bulunuyor." dedi.

Çok zor şartlarla yüzleştiklerini ve kısıtlı imkanlara sahip olduklarını belirten Heniyye, tüm olumsuzluklara ve güçlüklere rağmen işgal rejimi karşısında dimdik ayakta kaldıklarını ve kırmızı çizgilerinden taviz vermediklerini hatırlattı.

Filistin halkının, bedeli ne olursa olsun topraklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğinin altını çizen Heniyye, mutlak zafer hedeflerini gerçekleştirinceye kadar direnişe devam edeceklerini belirtti.





