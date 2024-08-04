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Dünya Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine katil İsrail çağrısı
Dünya

Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine katil İsrail çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 20:42:00 -
Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine katil İsrail çağrısı

Hamas, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula hava saldırısı düzenleyen ve 30 sivilin ölümüne sebep olan katil İsrail'e ilişkin İslam ve Arap ülkelerine çağrıda bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Terör işgal ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze şehrinin batısındaki Nasr ve Hasan Selame okullarını hedef alarak Filistin halkına yönelik vahşice katliamlarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

'FİLİSTİN HALKININ KAYA GİBİ KARARLILIĞI VE DİRENİŞİ PLANLARI BOŞA ÇIKARACAK'

İsrail'in katliamlarla Gazze halkını korkutmayı ve göçe zorlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının "kaya gibi kararlılığı ve direnişiyle" İsrail'in planlarını boşa çıkaracağı ifade edildi.

HAMAS'TAN ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

İsrail'in sivillere yönelik soğukkanlılıkla katliam gerçekleştirdiğini belirten Hamas, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilere yönelik işlenen suçların durdurulması ve "faşist faillerin yargılanması" çağrısında bulundu.
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NE OLDU?

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in, Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

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