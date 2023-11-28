  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay
Gündem

Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay

Yeniakit Publisher
2023-11-28 23:08:00 - 2023-11-28 23:31:25
Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay

Hamas, birkaç gün önce İsrail'i ziyaret eden ABD'li milyarder Elon Musk'ı yıkımı yerinde görmesi için Gazze'ye davet etti. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından tepki çekti...

Hamas, Space X, Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Tel Aviv yönetiminin belirttiği hedeflere ulaşamadığını söyledi. İsrail'i ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet eden Hamdan, "İsrail bombardımanının yarattığı yıkımın büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarette, Musk'ın İsrail ile Gazze Şeridi'ne internet verilmemesi için prensipte anlaştığı açıklanmıştı. Anlaşmaya göre, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in İsrail'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamayacağı belirtilmişti.

"KATLİAMIN YAŞANDIĞI YERİ GÖRMEK SARSICIYDI"

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, "Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığı'nın onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Musk, İsrail ziyaretinin ardından sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Katliamın yaşandığı yeri görmek sarsıcıydı" ifadelerini kullanaral Tel Aviv yönetiminin Hamas'ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını dile getirmişti.

Pekmez ve limon kürünü her sabah 1 kaşık tüketen yaşadı: Bu kürün faydaları saymakla bitmiyor! Merak edilen cevapları
Pekmez ve limon kürünü her sabah 1 kaşık tüketen yaşadı: Bu kürün faydaları saymakla bitmiyor! Merak edilen cevapları

Kadın - Aile

Pekmez ve limon kürünü her sabah 1 kaşık tüketen yaşadı: Bu kürün faydaları saymakla bitmiyor! Merak edilen cevapları

Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!
Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!

Kadın - Aile

Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!

Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu
Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu

Kadın - Aile

Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu

Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler
Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler

Kadın - Aile

Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler

Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak
Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak

Kadın - Aile

Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak

Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...
Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...

Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...

Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay
Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay

Gündem

Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23