Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay
Hamas, birkaç gün önce İsrail'i ziyaret eden ABD'li milyarder Elon Musk'ı yıkımı yerinde görmesi için Gazze'ye davet etti. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından tepki çekti...
Hamas, Space X, Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti.
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Tel Aviv yönetiminin belirttiği hedeflere ulaşamadığını söyledi. İsrail'i ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet eden Hamdan, "İsrail bombardımanının yarattığı yıkımın büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi.
Elon Musk, geçtiğimiz günlerde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarette, Musk'ın İsrail ile Gazze Şeridi'ne internet verilmemesi için prensipte anlaştığı açıklanmıştı. Anlaşmaya göre, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in İsrail'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamayacağı belirtilmişti.
"KATLİAMIN YAŞANDIĞI YERİ GÖRMEK SARSICIYDI"
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, "Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığı'nın onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Musk, İsrail ziyaretinin ardından sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Katliamın yaşandığı yeri görmek sarsıcıydı" ifadelerini kullanaral Tel Aviv yönetiminin Hamas'ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını dile getirmişti.
Kadın - Aile
Pekmez ve limon kürünü her sabah 1 kaşık tüketen yaşadı: Bu kürün faydaları saymakla bitmiyor! Merak edilen cevapları
Kadın - Aile
Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!
Kadın - Aile
Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu
Kadın - Aile
Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler
Kadın - Aile
Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak
Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...