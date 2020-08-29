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Aktüel Hamas'tan BAE'nin Filistin meselesindeki tutumuna ilişkin "180 derecelik" değişim nitelendirmesi:
Aktüel

Hamas'tan BAE'nin Filistin meselesindeki tutumuna ilişkin "180 derecelik" değişim nitelendirmesi:

"İsrail'i boykot yasasının iptali, BAE'nin Filistin meselesindeki tutumunda 180 derecelik bir değişim olduğunun ve Filistin haklarına karşı İsrail'in yanında yer aldığının resmi olarak ilan edilmesidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:41:19 -
Hamas'tan BAE'nin Filistin meselesindeki tutumuna ilişkin "180 derecelik" değişim nitelendirmesi:

GAZZE (AA) - Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Tel Aviv'e uygulanan boykot kararını lağvetmesinin, Filistin meselesindeki tutumunda 180 derecelik değişim anlamına geldiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin, ülkede 1972'den bu yana uygulanan İsrail'i boykota yönelik kararı iptal etmesini değerlendirdi.

Ebu Zuhri, "İsrail'i boykot yasasının iptali, BAE'nin Filistin meselesindeki tutumunda 180 derecelik bir değişim olduğunun ve Filistin haklarına karşı İsrail'in yanında yer aldığının resmi olarak ilan edilmesidir." ifadesini kullandı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, İsrail'e boykotu öngören 15. yasayı İsrail ile varılan barış anlaşması çerçevesinde lağvettiği duyurulmuştu.

Haberde boykotun kaldırılmasının, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak yol haritasının başlatılması kararından sonra geldiği kaydedilmişti.

Haberde boykotu lağvetme kararından sonra BAE'li şirketlerin veya iş insanlarının İsrail ile anlaşma yapmalarının önünün açıldığı ifade edilmişti.

- İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3. Arap ülkesi oldu.

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