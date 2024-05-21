  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hamas'la ilgili ses getiren sözler: Türkiye’nin hemen bunu yapması gerekiyor! Geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır
Medya

Hamas'la ilgili ses getiren sözler: Türkiye’nin hemen bunu yapması gerekiyor! Geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır

Yeniakit Publisher
2024-05-21 13:30:00 -
Hamas'la ilgili ses getiren sözler: Türkiye’nin hemen bunu yapması gerekiyor! Geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır

Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, "Hamas’a Türkiye topraklarına göz dikmiş Siyonist güçlerin bakış açısıyla terörist diyenler Türkiye’nin de düşmanı sayılmalıdır." dedi.

Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, "Hamas’a Türkiye topraklarına göz dikmiş Siyonist güçlerin bakış açısıyla terörist diyenler Türkiye’nin de düşmanı sayılmalıdır." dedi.

Yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvayı Milliye'ye benzettiğini hatırlatan Aktay, "Türkiye’nin milli güvenlik siyaset belgesini tam da İsrail’in bu tehdidini merkeze alarak yeniden yazması gerekiyor. Bu siyaset belgesinde dostlar ve düşmanlar tehdidin mahiyetine göre yeniden tanımlanmalıdır." görüşünü belirtti.

Aktay, "Türkiye’de Hamas’ı savunanlara laiklik, ulusalcılık, uluslararası ilişkilerin gerçekçiliği ve sair uyduruk nedenlere dayanarak parmak sallayanların parmağı doğrudan işgalci güçlerin parmağı sayılmalı ve geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır." dedi. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23