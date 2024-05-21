Hamas'la ilgili ses getiren sözler: Türkiye’nin hemen bunu yapması gerekiyor! Geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır
Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, "Hamas’a Türkiye topraklarına göz dikmiş Siyonist güçlerin bakış açısıyla terörist diyenler Türkiye’nin de düşmanı sayılmalıdır." dedi.
Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, "Hamas’a Türkiye topraklarına göz dikmiş Siyonist güçlerin bakış açısıyla terörist diyenler Türkiye’nin de düşmanı sayılmalıdır." dedi.
Yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvayı Milliye'ye benzettiğini hatırlatan Aktay, "Türkiye’nin milli güvenlik siyaset belgesini tam da İsrail’in bu tehdidini merkeze alarak yeniden yazması gerekiyor. Bu siyaset belgesinde dostlar ve düşmanlar tehdidin mahiyetine göre yeniden tanımlanmalıdır." görüşünü belirtti.
Aktay, "Türkiye’de Hamas’ı savunanlara laiklik, ulusalcılık, uluslararası ilişkilerin gerçekçiliği ve sair uyduruk nedenlere dayanarak parmak sallayanların parmağı doğrudan işgalci güçlerin parmağı sayılmalı ve geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır." dedi.
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