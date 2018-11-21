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Hamas'ın koltuğundan ettiği Siyonist konuştu!

İsrail eski Savaş Bakanı Avigdor Liberman, istifa süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Hamas’ı askeri güçle düşürmenin mümkün olmadığını söyledi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
Hamas'ın koltuğundan ettiği Siyonist konuştu!

İsrail eski Savaş Bakanı Avigdor Liberman, Siyonist medyaya verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Siyonist İsrail Rejimi eski Savaş Bakanı Avigdor Liberman, Gazze’ye hükmeden Hamas’ı askeri güçle düşürmenin mümkün olmadığını itiraf etti.

Liberman, Gazze’ye hükmeden Hamas’ı askeri güçle düşürmenin mümkün olmadığını belirtirken, kendisinin Hamas’ı Gazze’de yönetimden düşürmek için doğrudan halkı muhatap alıp halkın üzerinden onu düşürme yöntemini denemeye çalıştığını da söyledi.

'Çok sert eleştiriler aldım'

Liberman işgal rejiminde yayın yapan Kanal-12 Televizyonuna verdiği röportajda “Gazze’ye karşı politikam nedeniyle arkadaşlarımdan çok sert eleştiriler aldım. Onlara ‘Hamas’ı savaşla düşürmek mümkün değildir’ dedim. O nedenle başka bir yöntem ve yollar denedim. Halka rahat etmeleri için Hamas yönetimini düşürmeleri gerektiğini kavratmaya çalıştım” dedi.

Gazze’de şimdiye kadar Hamas ile bir anlaşmanın olmadığını iddia eden Siyonist eski Bakan Liberman, hükümetin Gazze üzerindeki baskıları hafifleterek ve Kerem Ebu Salim kapısını açarak Hamas’ı atlayarak söylemini halka yönelttiğini ifade etti.

Geçen hafta meydana gelen başarısız sızma operasyonu ve arından çıkan çatışmalarda direniş karşısında kayıp veren işgal güçlerinin ateşkese gitmesi üzerine hükümeti ağır dille eleştiren Liberman bakanlık koltuğundan istifa etmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
  1. Hamas
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  3. Filistin

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