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Gündem Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu
Gündem

Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-02 21:57:00 -

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde meydana gelen patlamada aralarında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiyeh’de patlama meydana geldi.

Hamas doğruladı!

Patlamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri ile 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, El Aruri’nin patlamada şehit olduğunu doğruladı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edildi. İsrail tarafından ise henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

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